Ευρωαγορές: Θετικό κλίμα στον απόηχο των εταιρικών κερδών και με το βλέμμα στα macro

Κέρδη καταγράφουν στο άνοιγμα της Τετάρτης τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια με τους επενδυτές να σταθμίζουν τα εταιρικά κέρδη ενώ αναμένουν σημαντικά macro στοιχεία, όπως ανακοινώσεις για τον πληθωρισμό.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 είναι αμετάβλητος στις πρώτες συναλλαγές (+0,08%) ενώ κέρδη καταγράφουν οι αγορές σε Λονδίνο (FTSE +0,6%), Φρανκφούρτη (DAX 0,28%), Παρίσι (CAC +0,7%) και Μιλάνο (FTSE MIB +0,66%).

Η UBS ανακοίνωσε αύξηση 56% στα καθαρά κέρδη, ξεπερνώντας τις προβλέψεις, χάρη στις ισχυρές επιδόσεις των τμημάτων διαχείρισης περιουσίας και επενδυτικής τραπεζικής.

Η ελβετική τράπεζα, η μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης περιουσίας στον κόσμο, ανακοίνωσε επίσης σχέδια για την επαναγορά μετοχών αξίας τουλάχιστον 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2026, το ίδιο ποσό που επαναγόρασε πέρυσι, και στοχεύει «να κάνει περισσότερα».

Η GSK προέβλεψε βραδύτερη αύξηση των πωλήσεων το 2026 στην πρώτη πρόβλεψη που παρουσίασε ο νέος διευθύνων σύμβουλος Luke Miels, καθώς η φαρμακευτική εταιρεία μετατοπίζει την εστίασή της στην επέκταση του χαρτοφυλακίου προϊόντων της για να αντιμετωπίσει την επικείμενη λήξη των πατεντών για τα φάρμακα κατά του HIV με τις μεγαλύτερες πωλήσεις.

Η Novartis προέβλεψε μείωση των λειτουργικών κερδών το 2026 σε χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό, με τα αποτελέσματα της ελβετικής φαρμακευτικής εταιρείας να επηρεάζονται αρνητικά από τον ανταγωνισμό φθηνότερων αντιγράφων καθιερωμένων προϊόντων, όπως το καρδιακό φάρμακο Entresto.

Η Banco Santander ανέφερε αύξηση 12% στα αποδοτέα κέρδη για το 2025, σημειώνοντας το τέταρτο συνεχόμενο έτος ρεκόρ αποτελεσμάτων, καθώς η ισπανική τράπεζα επωφελήθηκε από τα ανθεκτικά έσοδα από τόκους και τα ρεκόρ έσοδα από προμήθειες.

Δημοσίευση στοιχείων για τον πληθωρισμό στην ευρωζώνη

Εκτός του εταιρικού τομέα, τα προκαταρκτικά στοιχεία για τον πληθωρισμό στην ευρωζώνη για τον Ιανουάριο θα δημοσιευθούν αργότερα την Τετάρτη, πριν από την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τα επιτόκια την επόμενη μέρα.

Οι προσδοκίες είναι ότι οι τιμές καταναλωτή στην ευρωζώνη θα έχουν μειωθεί ελαφρώς σε ετήσιο επίπεδο 1,7% τον περασμένο μήνα, αρκετά κάτω από τον στόχο της ΕΚΤ για 2%.

Η ΕΚΤ αναμένεται να διατηρήσει τα επιτόκια σταθερά στο 2% για πέμπτη συνεχόμενη συνεδρίαση, αλλά μια σημαντική απόκλιση από τον στόχο του πληθωρισμού θα μπορούσε να προκαλέσει ανησυχίες στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, οι οποίοι τον περασμένο μήνα εξέφρασαν αυξανόμενες ανησυχίες για την ταχεία ανατίμηση του ευρώ έναντι του δολαρίου και την πιθανότητα να ωθήσει τον πληθωρισμό ακόμη χαμηλότερα.