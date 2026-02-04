Η πρωτοβουλία Γκιουλέκα για την εξωστρέφεια της Βόρειας Ελλάδας και η αξία του κάθετου διαδρόμου

Από τα μέσα Φεβρουαρίου ξεκινά ο ΥΜΑΘ Κωνσταντίνος Γκιουλέκας την επιχείρηση «εξωστρέφεια» της Βόρειας Ελλάδας, καθώς στις 15 του μήνα αναμένεται να μεταβεί στη Σόφια της Βουλγαρίας, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας που αναλαμβάνει για την ισχυροποίηση του οικονομικού, εμπορικού, επιχειρηματικού και ακαδημαϊκού αποτυπώματος της Μακεδονίας και της Θράκης στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. Η Βουλγαρική πρωτεύουσα θα είναι ο πρώτος σταθμός της περιοδείας και θα ακολουθήσουν το Βελιγράδι και το Βουκουρέστι.

Διαβάστε περισσότερα mkdn.gr