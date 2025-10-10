Ευρωαγορές: Συνεχίζεται το υποτονικό κλίμα – Κέρδη για τράπεζες και αυτοκινητοβιομηχανίες

Χωρίς αξιόλογες μεταβολές άνοιξαν την Παρασκευή τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια με τους κλάδους των τραπεζών και της αυτοκινητοβιομηχανίας να καταγράφουν κέρδη, έχοντας στραμμένο το βλέμμα στις πολιτικές εξελίξεις στη Γαλλία, καθώς ο Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν αναμένεται να ανακοινώσει σύντομα τον νέο πρωθυπουργό.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 παραμένει αμετάβλητος στο άνοιγμα ενώ οδεύει προς τρίτη σερί εβδομάδα κερδοφορίας.

Οι μετοχές του κλάδου της αυτοκινητοβιομηχανίας σημειώνουν άνοδο 0,9%, με τις μετοχές της Stellantis που είναι εισηγμένες στο Μιλάνο να σημειώνουν άνοδο 1,5%, αφού η αυτοκινητοβιομηχανία ανακοίνωσε ότι οι παγκόσμιες αποστολές οχημάτων της αυξήθηκαν κατά 13% σε ετήσια βάση το γ' τρίμηνο.

Οι τράπεζες της ευρωζώνης σημειώνουν άνοδο 0,5% νωρίς το πρωί, με τη γαλλική BNP Paribas και τη γερμανική Commerzbank να σημειώνουν άνοδο σχεδόν 1% η καθεμία.

Στον αντίποδα, οι μετοχές των μεγάλων εταιρειών υγειονομικής περίθαλψης καταγράφουν πτώση 0,5%, με τη βρετανική φαρμακευτική εταιρεία AstraZeneca και τη δανική Novo Nordisk να σημειώνουν πτώση περίπου 1% η καθεμία.

Οι γαλλικές blue chips καταγράφουν άνοδο 0,3%, με τον FTSE MIB στο Μιλάνο να κινείται ανοδικά 0,6%, με τον DAX να σημειώνει οριακά κέρδη 0,16%.

Η γερμανική Energiekontor καταγράφει πτώση 13,3% μετά την αναθεώρηση προς τα κάτω των προβλέψεων για τα κέρδη της για το 2025 από την εταιρεία ανάπτυξης αιολικών και ηλιακών πάρκων.

Τέλος, οι επενδυτές θα έχουν τον νου τους σε μια σειρά οικονομικών στοιχείων που θα δημοσιευθούν την Παρασκευή, συμπεριλαμβανομένης της ιταλικής βιομηχανικής παραγωγής, του ρωσικού πληθωρισμού και των στοιχείων για την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην Ελβετία.

Η Ελβετία επλήγη από δασμολογικό συντελεστή 39% από την κυβέρνηση Τραμπ τον Αύγουστο, τον οποίο η κεντρική τράπεζα της χώρας χαρακτήρισε ως «μεγάλη πρόκληση» στη συνεδρίασή της τον Σεπτέμβριο.