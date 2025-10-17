Ευρωαγορές: Συνεχίζεται η αστάθεια - Ισχυρές απώλειες στον τραπεζικό κλάδο

Οι ευρωπαϊκές αγορές καταγράφουν απώλειες την Παρασκευή, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη πτώση των τελευταίων έξι εβδομάδων, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για την υγεία των περιφερειακών τραπεζών των ΗΠΑ πλήττοντας τον τραπεζικό κλάδο σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 υποχωρεί 1,6% διαγράφοντας τα εβδομαδιαία κέρδη.

Ισχυρές απώλειες (-2,3) καταγράφει ο DAX στη Φρανκφούρτη και ο FTSE MIB στο Μιλάνο (-2%). Πτώση σημειώνει και ο FTSE στο Λονδίνο (-1,5%) και στο Παρίσι ο CAC (-0,9%).

Οι ευρωπαϊκές τράπεζες υποχωρούν κατά 2,4%, με τις μετοχές της Deutsche Bank, της Barclays και της BNP Paribas να οδηγούν την κούρσα των απωλειών.

Ο δείκτης των περιφερειακών τραπεζών των ΗΠΑ υποχώρησε κατά 6,3% την Πέμπτη, μετά τις ανακοινώσεις δύο τραπεζών που ενίσχυσαν την ανησυχία των επενδυτών για κρυφές πιστωτικές πιέσεις.

Μεταξύ των άλλων πρώιμων κινήσεων, η Novo Nordisk υποχώρησε κατά 4,6% μετά τη δήλωση του Τραμπ ότι η τιμή του best-seller φαρμάκου για την απώλεια βάρους της δανικής φαρμακευτικής εταιρείας θα μειωθεί και ότι οι διαπραγματεύσεις για τις αλλαγές στις τιμές θα είναι γρήγορες.

Η ισπανική BBVA σημειώνει άνοδο 7% μετά την αποτυχία της τράπεζας να πείσει τους μετόχους της Sabadell να υποστηρίξουν την εχθρική προσφορά εξαγοράς ύψους 16,32 δισ. ευρώ. Η BBVA ανακοίνωσε ότι θα επαναλάβει αμέσως την αποζημίωση των μετόχων.

Οι μετοχές της Sabadell σημειώνουν πτώση 7%.