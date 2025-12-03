Ευρωαγορές: Επιφυλακτικότητα παρά τα κέρδη σε τεχνολογία και βιομηχανία
Ευρωαγορές: Επιφυλακτικότητα παρά τα κέρδη σε τεχνολογία και βιομηχανία

03/12/2025 • 10:44
Χωρίς αξιόλογες μεταβολές κινούνται στο άνοιγμα της Τετάρτης τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καταγράφοντας μεικτά πρόσημα, εν μέσω εταιρικών οικονομικών αποτελεσμάτων.

Στους κερδισμένους είναι πάντως οι τομείς της βιομηχανίας και της τεχνολογίας.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει άνοδο 0,2%, με τα μεγάλα περιφερειακά χρηματιστήρια, όπως ο DAX στη Φρανκφούρτη και ο CAC στο Παρίσι να σημειώνουν αντίστοιχα άνοδο 0,3% και πτώση 0,1%. Ανοδικά κινείται 0,23% ο FTSE MIB στο Μιλάνο.

Οι μετοχές τεχνολογίας συμβάλλουν στην άνοδο του δείκτη, ο οποίος αναμένεται να συνεχίσει την ανοδική του πορεία για τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση.

Ακολούθησαν οι μετοχές βιομηχανικών εταιρειών, με τις μετοχές αμυντικών βιομηχνιών να οδηγούν την κούρσα με άνοδο 1%. Η Rheinmetall καταγράφει άνοδο 2,1%, ενώ η Leonardo κινείται ανοδικά 1,2%.

Στα macro, οι επενδυτές αναμένουν τις δηλώσεις της προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ για ενδείξεις σχετικά με τις προοπτικές των επιτοκίων, ενώ αργότερα σήμερα αναμένεται η δημοσίευση των στοιχείων για τις ιδιωτικές μισθοδοσίες στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στον τομέα των μετοχών, η Inditex σημειώνει άνοδο 7% μετά την ανακοίνωση της Zara για ένα ισχυρό ξεκίνημα των χειμερινών εκπτώσεων, ενώ η Sainsbury's κινείται με πτώση 3,7% μετά την ανακοίνωση του κρατικού επενδυτικού ταμείου του Κατάρ ότι σχεδιάζει να μειώσει το μερίδιό του στον βρετανικό όμιλο σούπερ μάρκετ.

