Ευρωαγορές: Επιφυλακτικότητα παρά τα κέρδη σε τεχνολογία και βιομηχανία

Χωρίς αξιόλογες μεταβολές κινούνται στο άνοιγμα της Τετάρτης τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καταγράφοντας μεικτά πρόσημα, εν μέσω εταιρικών οικονομικών αποτελεσμάτων.

Στους κερδισμένους είναι πάντως οι τομείς της βιομηχανίας και της τεχνολογίας.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει άνοδο 0,2%, με τα μεγάλα περιφερειακά χρηματιστήρια, όπως ο DAX στη Φρανκφούρτη και ο CAC στο Παρίσι να σημειώνουν αντίστοιχα άνοδο 0,3% και πτώση 0,1%. Ανοδικά κινείται 0,23% ο FTSE MIB στο Μιλάνο.

Οι μετοχές τεχνολογίας συμβάλλουν στην άνοδο του δείκτη, ο οποίος αναμένεται να συνεχίσει την ανοδική του πορεία για τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση.

Ακολούθησαν οι μετοχές βιομηχανικών εταιρειών, με τις μετοχές αμυντικών βιομηχνιών να οδηγούν την κούρσα με άνοδο 1%. Η Rheinmetall καταγράφει άνοδο 2,1%, ενώ η Leonardo κινείται ανοδικά 1,2%.

Στα macro, οι επενδυτές αναμένουν τις δηλώσεις της προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ για ενδείξεις σχετικά με τις προοπτικές των επιτοκίων, ενώ αργότερα σήμερα αναμένεται η δημοσίευση των στοιχείων για τις ιδιωτικές μισθοδοσίες στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στον τομέα των μετοχών, η Inditex σημειώνει άνοδο 7% μετά την ανακοίνωση της Zara για ένα ισχυρό ξεκίνημα των χειμερινών εκπτώσεων, ενώ η Sainsbury's κινείται με πτώση 3,7% μετά την ανακοίνωση του κρατικού επενδυτικού ταμείου του Κατάρ ότι σχεδιάζει να μειώσει το μερίδιό του στον βρετανικό όμιλο σούπερ μάρκετ.