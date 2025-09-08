Ευρωαγορές: Άνοιγμα με άνοδο με φόντο τις εξελίξεις στη Γαλλία

Η επικείμενη ψηφοφορία για την ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση Μπαϊρού στη Γαλλία ωθεί τις ευρωαγορές προς τα πάνω το πρωί της Δευτέρας.

Χαρακτηριστικά, στο Παρίσι ο CAC κινείται ανοδικά 0,18% ενώ ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει άνοδο 0,27%. Στη Φρανκφούρτη ο DAX σημειώνει επίσης άνοδο 0,72% και στο Λονδίνο ο FTSE είναι αμετάβλητος (+0,07%). Στο Μιλάνο ο FTSE MIB κινείται ανοδικά 0,56%.

Ο Γάλλος πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού αναμένεται να χάσει την ψήφο εμπιστοσύνης αργότερα τη Δευτέρα, σε μια περίοδο που η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ηπείρου αγωνίζεται να περιορίσει το χρέος της. Η Γαλλία αντιμετωπίζει επίσης την πρώτη από τις πολλές αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας αργότερα αυτή την εβδομάδα.

Παρόλο που η ημέρα μόλις ξεκίνησε με κέρδη, οι γαλλικές μετοχές έχουν υποαποδώσει σε σχέση με τον δείκτη STOXX μέχρι στιγμής φέτος, πιεσμένες από τις αυξανόμενες αποδόσεις των μακροπρόθεσμων ομολόγων που έφτασαν σε πολυετή υψηλά λόγω ανησυχιών για τις δημοσιονομικές δαπάνες που τροφοδοτούνται από το χρέος.

Οι μετοχές πετρελαίου και φυσικού αερίου οδηγούν την κούρσα των κερδών του κλάδου με άνοδο 1,2%, καταγράφοντας άνοδο 1,8% στις τιμές του αργού πετρελαίου. Η προοπτική πρόσθετων κυρώσεων στο ρωσικό αργό μετά από μια νυχτερινή απεργία στην Ουκρανία υπερίσχυσε της προγραμματισμένης αύξησης της παραγωγής του OPEC+.

Μεταξύ άλλων, η Goldman Sachs μείωσε την αξιολόγηση της RyanAir, με αποτέλεσμα οι μετοχές των ιρλανδικών αεροπορικών εταιρειών να υποχωρήσουν κατά 2%, ενώ η Marks and Spencer πρόσθεσε 2,2%, αφού η χρηματιστηριακή Citi αναβάθμισε την αξιολόγηση της εταιρείας λιανικής σε «buy» από «ουδέτερη».

Η μετοχή της εισηγμένης στο ολλανδικό χρηματιστήριο ASML σημειώνει άνοδο 0,7%, καθώς οι χρηματιστές αντέδρασαν σε δημοσίευμα του Reuters ότι η εταιρεία πρόκειται να γίνει ο μεγαλύτερος μέτοχος της γαλλικής νεοσύστατης εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης Mistral AI.