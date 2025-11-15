Η εκρηκτική αύξηση της αξίας των μετοχών Τεχνητής Νοημοσύνης ενέχει κινδύνους για τις παγκόσμιες αγορές, για τους οποίους δεν υπάρχει «σχέδιο δράσης», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της DWS, της εταιρείας διαχείρισης κεφαλαίων της Deutsche Bank αξίας 1,1 τρισεκατομμυρίων ευρώ, στο Reuters, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών ότι ο τομέας βρίσκεται σε φούσκα.

Η φρενίτιδα των μετοχών Τεχνητής Νοημοσύνης έχει προκαλέσει συγκρίσεις με την φούσκα του dot-com, αλλά ο Στέφαν Χουπς της DWS δήλωσε ότι η πρόσφατη άνοδος ήταν διαφορετική, καθώς προήλθε από τους καθημερινούς επενδυτές λιανικής – και όχι από ιδρύματα – και δεν έχει ακόμη δοκιμαστεί.

Οι λεγόμενες «Magnificent Seven» έχουν δει τις τιμές των μετοχών τους να εκτοξεύονται, τροφοδοτώντας τους φόβους για την έκταση της έκθεσης της αγοράς σε λίγες μόνο εταιρείες. Οι εταιρείες τεχνολογίας συγκαταλέγονται μεταξύ των μεγαλύτερων πτωτικών της χρηματιστηριακής αγοράς τις τελευταίες ημέρες, αν και εξακολουθούν να σημειώνουν σημαντική άνοδο σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Η DWS με έδρα τη Φρανκφούρτη εξετάζει εάν η άνθηση θα μπορούσε να ξεδιπλωθεί με ταχύτερο ρυθμό, δήλωσε ο Χουπς σε συνέντευξη την Πέμπτη, προσθέτοντας ότι οι πολλοί ιδιώτες επενδυτές που έχουν πραγματοποιήσει μεγάλα κέρδη σε μετοχές όπως η Nvidia θα μπορούσαν να πουλήσουν γρήγορα εάν το κλίμα επιδεινωθεί.

Ενώ οι θεσμικοί επενδυτές μελετούν παραδοσιακούς δείκτες για να αξιολογήσουν εάν οι μετοχές είναι υπερτιμημένες, οι ιδιώτες επενδυτές συχνά δεν το κάνουν και πολλοί «αγοράζουν στην πτώση» όταν υπάρχουν μειώσεις, δήλωσε ο Χουπς. Πώς θα συμπεριφερθούν κατά τη διάρκεια μιας παρατεταμένης πτώσης είναι άγνωστο, πρόσθεσε.

Περί «φούσκας στην Τεχνητή Νοημοσύνη»

«Δεν υπάρχει εγχειρίδιο, δεν υπάρχει πραγματική ιστορία για κάτι τέτοιο» ανέφερε ο ίδιος.

«Αυτό που συμβαίνει είναι η πιο εκπληκτική δημιουργία πλούτου (για τους ιδιώτες επενδυτές)... Η μετοχή της Nvidia αξίζει τώρα 5 τρισεκατομμύρια δολάρια. Η ερώτησή μου είναι απλά, θα μπορούσε να φτάσει τα 100 τρισεκατομμύρια δολάρια;» διερωτήθηκε ο Χουπς.

Η DWS πιστεύει πως η AI θα μεταμορφώσει τις βιομηχανίες και ο Χουπς δεν προέβλεψε πτώση, αλλά είπε ότι χρειάζονται περισσότερα στοιχεία πέρα από τα κέρδη αποδοτικότητας για να διατηρηθούν οι υψηλές αποτιμήσεις.

Εν μέσω των συνεχών προειδοποιήσεων για μια πιθανή φούσκα Τεχνητής Νοημοσύνης, οι διευθύνοντες σύμβουλοι της Morgan Stanley και της Goldman Sachs τις τελευταίες εβδομάδες ότι οι μετοχές ενδέχεται να οδεύουν προς πτώση.

Οι μετοχές που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη αντιπροσωπεύουν το 75% των αποδόσεων του S&P 500από τότε που η OpenAI λάνσαρε το ChatGPT τον Νοέμβριο του 2022, σύμφωνα με υπολογισμούς της JP Morgan. Το μερίδιο των αμερικανικών ιδιωτών επενδυτών στον πλούτο των μετοχών βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 75 ετών, σύμφωνα με την Capital Economics.

Η DWS εξακολουθεί να «αγαπά» τον τομέα των data centers - ο οποίος εξυπηρετεί τη ζήτηση υπολογιστικής ισχύος που δημιουργείται από την AI - και θα επενδύσει σε περισσότερα κατασκευασμένα περιουσιακά στοιχεία, δήλωσε ο Χουπς, προσθέτοντας ότι πούλησε το μερίδιό της στο ταμείο κέντρων δεδομένων NorthC, καθώς είχε ωριμάσει και η στιγμή ήταν κατάλληλη.

Η ανάπτυξη της Ευρώπης

Ο Χουπς έχει κερδίσει σε μεγάλο βαθμό τους επενδυτές με μια τριετή ανάκαμψη στη DWS – οι μετοχές έχουν αυξηθεί κατά περίπου 80% κατά τη διάρκεια της θητείας του – μετά την άφιξή του από τη Deutsche Bank.

Η ανάπτυξη της DWS τροφοδοτήθηκε από εισροές στην παθητική πλατφόρμα XTrackers, ενώ επιδιώκει να ενισχύσει μια πιο μικτή απόδοση σε όλα τα ενεργά κεφάλαια και τις μονάδες ιδιωτικών περιουσιακών στοιχείων της, μεταξύ άλλων μέσω μιας πιστωτικής συνεργασίας με τη μητρική Deutsche Bank.

Οι πρόσφατες πιστωτικές διακυμάνσεις στις ΗΠΑ δεν αποτελούν μεγάλο λόγο ανησυχίας, δήλωσε ο Χουπς αλλά είναι ένα «συναγερμό» για όσους συσσωρεύουν δάνεια που εξασφαλίζονται με περιουσιακά στοιχεία και βασίζονται σε λιγότερο σταθερές εγγυήσεις.

Οι ρεκόρ καθαρές εισροές της DWS ύψους 40,5 δισεκατομμυρίων ευρώ κατά τους πρώτους εννέα μήνες του τρέχοντος έτους αντανακλούσαν εν μέρει τη διαφοροποίηση ορισμένων ξένων επενδυτών από τις ΗΠΑ, δήλωσε ο Χουπς, αν και πρόσθεσε ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις πρέπει να κάνουν περισσότερα για να ενισχύσουν την ανάπτυξη.

«Γίνονται πολλά καλά πράγματα, αλλά τώρα πρέπει να προχωρήσουμε», δήλωσε ο Χουπς προσθέτοντας ότι υποστηρίζει τις εκκλήσεις, μεταξύ άλλων και του Γερμανού καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς, για ένα πανευρωπαϊκό χρηματιστήριο, αλλά πιστεύει ότι θα είναι δύσκολο να υλοποιηθεί.