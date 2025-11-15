Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν τη μακροπρόθεσμη διαίρεση της Γάζας σε μια «πράσινη ζώνη» υπό ισραηλινό και διεθνή στρατιωτικό έλεγχο, όπου θα ξεκινήσει η ανοικοδόμηση, και μια «κόκκινη ζώνη» που θα παραμείνει ερείπια.

Ξένες δυνάμεις θα αναπτυχθούν αρχικά μαζί με Ισραηλινούς στρατιώτες στην ανατολική Γάζα, αφήνοντας την κατεστραμμένη λωρίδα χωρισμένη από την τρέχουσα «κίτρινη γραμμή» που ελέγχεται από το Ισραήλ, σύμφωνα με στρατιωτικά έγγραφα των ΗΠΑ που είδε ο Guardian και πηγές που ενημερώθηκαν για τα αμερικανικά σχέδια.

Δείτε τον χάρτη:

Η δημιουργία μιας διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης (ISF) αποτελεί τη βάση του «ειρηνευτικού σχεδίου» 20 σημείων του Τραμπ. Οι ΗΠΑ ελπίζουν ότι ένα σχέδιο ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που θα δίνει στη δύναμη αυτή επίσημη εντολή θα ψηφιστεί στις αρχές της επόμενης εβδομάδας και αναμένουν να καθοριστούν στη συνέχεια οι λεπτομέρειες σχετικά με τη δέσμευση στρατευμάτων.

Ο Τραμπ έχει αποκλείσει την αποστολή Αμερικανών στρατιωτών στην περιοχή για να προετοιμάσουν το έδαφος για την αποχώρηση των Ισραηλινών ή τη χρηματοδότηση της ανοικοδόμησης.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, η περιφερειακή στρατιωτική διοίκηση Centcom των ΗΠΑ κατάρτισε σχέδια για την τοποθέτηση ευρωπαϊκών δυνάμεων –συμπεριλαμβανομένων εκατοντάδων Βρετανών, Γάλλων και Γερμανών στρατιωτών– στον πυρήνα της ISF, όπως δείχνουν έγγραφα που έχει δει ο Guardian.

Το «σχέδιο επιχειρήσεων» των ΗΠΑ

Το «σχέδιο επιχειρήσεων» των ΗΠΑ για την ISF ορίζει ότι οι στρατιώτες θα υπηρετούν «μόνο στην πράσινη ζώνη». Οι ΗΠΑ προβλέπουν την «αρχική μικρή» ανάπτυξη σε μια περιορισμένη περιοχή με μερικές εκατοντάδες στρατιώτες, και στη συνέχεια την σταδιακή επέκταση σε πλήρη δύναμη 20.000 στρατιωτών σε ολόκληρη την περιοχή.

Δεν θα λειτουργήσει στη δυτική πλευρά της «κίτρινης γραμμής», όπου η Χαμάς επανακτά τον έλεγχο. «Δεν θα φύγετε από την πράσινη ζώνη», δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Ένα άλλο έγγραφο περιγράφει τα σχέδια για την τοποθέτηση ξένων στρατιωτών στα σημεία διέλευσης κατά μήκος της γραμμής ελέγχου μετά την «ενσωμάτωσή» τους με τις ισραηλινές δυνάμεις που σταθμεύουν κατά μήκος της, μια αποστολή που πιθανόν θα ανησυχήσει τις χώρες που ενδέχεται να συνεισφέρουν στρατεύματα.

Ο ισραηλινός στρατός θα «εξετάσει τις συνθήκες για την απόσυρση» σε μεταγενέστερο στάδιο, όταν θα έχει εξασφαλιστεί η διεθνής ασφάλεια, αναφέρει το σχέδιο, χωρίς να καθορίζει χρονοδιάγραμμα.

Η επανένωση της Γάζας αποτελεί μέρος μιας διαδικασίας «μετακίνησης προς τη σταθεροποίηση και τη διαρκή ειρήνη και τη μετάβαση σε πολιτική διακυβέρνηση», δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος, αλλά πρόσθεσε ότι είναι αδύνατο να καθοριστεί η ημερομηνία κατά την οποία θα συμβεί αυτό.

Το σχέδιο του Τραμπ περιγράφει μια νέα παλαιστινιακή αστυνομική δύναμη ως «τη μακροπρόθεσμη λύση για την εσωτερική ασφάλεια» της Γάζας, αλλά οι Αμερικανοί, της έχουν αναθέσει μόνο έναν περιορισμένο ρόλο.

Το σχέδιο προβλέπει την αρχική πρόσληψη 200 νεοσυλλέκτων, που θα αυξηθούν σε ένα χρόνο σε δύναμη 3.000 έως 4.000 αξιωματικών, που αντιστοιχεί μόνο στο ένα πέμπτο της προγραμματισμένης ανάπτυξης δυνάμεων ασφαλείας.

Οι ΗΠΑ θεωρούν επίσης την ανασυγκρότηση εντός της «πράσινης ζώνης» ως μέρος μιας ασαφούς πορείας προς την επανένωση της Γάζας, πείθοντας τους Παλαιστίνιους πολίτες να περάσουν την γραμμή του ισραηλινού ελέγχου.

Το σχέδιο του Τραμπ δεσμεύεται για την αποστρατιωτικοποίηση των παλαιστινιακών φατριών στη Γάζα και την τελική αποχώρηση του Ισραήλ σε μια «ζώνη ασφαλείας» που θα διαμορφωθεί σε παλαιστινιακό έδαφος. Αυτό θα διευκολυνθεί από την ISF και θα επιτρέψει την έναρξη της ανοικοδόμησης «προς όφελος του λαού της Γάζας».