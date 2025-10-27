Deutsche Bank: Η αύξηση κερδών στον S&P 500 αναμένεται να φτάσει το 13,2% στο γ΄ τρίμηνο

Η περίοδος ανακοίνωσης αποτελεσμάτων του τρίτου τριμήνου αποδεικνύεται ισχυρότερη από τις αρχικές προσδοκίες και θα μπορούσε να υπερβεί τις εκτιμήσεις των αναλυτών πριν από την πτώση της αγοράς τον Απρίλιο, μετά τις ανακοινώσεις δασμών του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, όπως επισημαίνουν οι στρατηγικοί αναλυτές της Deutsche Bank, σύμφωνα με το investing.com

Οι στρατηγικοί αναλυτές της Deutsche Bank με επικεφαλής τον Binky Chadha σημειώνουν ότι οι ρυθμοί αύξησης των κερδών παραμένουν σταθερά πάνω από τα ιστορικά επίπεδα, τόσο ως προς το ύψος όσο και ως προς το εύρος των κερδών, των πωλήσεων και των περιθωρίων κέρδους.

«Εάν η τρέχουσα δυναμική συνεχιστεί, η αύξηση των κερδών για τον S&P 500 αναμένεται να επιταχυνθεί σημαντικά, από 9,3% σε ετήσια βάση το δεύτερο τρίμηνο σε 13,2% το τρίτο τρίμηνο, κοντά στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο ετών», σημειώνουν οι σε πρόσφατο σημείωμα.

Παράλληλα, η ανάπτυξη παραμένει κυρίως συγκεντρωμένη σε εταιρείες μεγάλης κεφαλαιοποίησης, ιδιαίτερα στον τεχνολογικό και τον χρηματοπιστωτικό τομέα, ενώ άλλοι κλάδοι δείχνουν σημάδια πιο διστακτικής ανάκαμψης από χαμηλές βάσεις.

Οι στρατηγικοί αναλυτές επισήμαναν επίσης ότι οι εκτιμήσεις για τα κέρδη του 2026 συνεχίζουν να αυξάνονται σταθερά και έχουν επιστρέψει στα επίπεδα που υπήρχαν πριν από αυτό που χαρακτηρίζουν «Ημέρα Απελευθέρωσης» τον Απρίλιο.

Οι εταιρείες που έχουν υποβάλει μέχρι στιγμής αναφορές δεν έχουν αναφέρει μεταβολές στις τάσεις ζήτησης και εξακολουθούν να θεωρούν τους δασμούς διαχειρίσιμους.

Η Deutsche Bank τονίζει ότι υπάρχει «αυξημένη εστίαση στην αύξηση της παραγωγικότητας και στη μείωση του κόστους, με ή χωρίς τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης».

Η πλειονότητα των εταιρειών του S&P 500 έχει προγραμματίσει να ανακοινώσει τα αποτελέσματά της μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες.