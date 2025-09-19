Η BofA Securities υποβάθμισε την Dassault Aviation σε «underperform» από «neutral», μειώνοντας την τιμή - στόχο της σε 290 ευρώ από 310 ευρώ. Η τράπεζα προειδοποιεί για ασθενέστερα περιθώρια κέρδους, καθώς η γαλλική εταιρεία αυξάνει τις παραδόσεις νέων επιχειρηματικών τζετ.

Ενώ σημειώνεται πως οι αναλυτές μείωσαν τις προβλέψεις EBIT 2025-28 κατά 10-19%, πλέον 7-18% κάτω από τη συναίνεση της αγοράς.

Η Dassault αντλεί περίπου 65% των εσόδων από την άμυνα (Rafale) και 35% από επιχειρηματικά τζετ. Η εξάρτηση από τη Γαλλία και οι αβέβαιες προοπτικές του Future Combat Air System (FCAS) περιορίζουν τα οφέλη από την άνοδο αμυντικών δαπανών στην Ευρώπη. Οι αναλυτές θεωρούν υπεραισιόδοξη την πρόβλεψη για αύξηση περιθωρίων άνω των 350 μ.β. την περίοδο 2024-29.

Στα επιχειρηματικά τζετ, τα Falcon 6X και 10X εκτιμάται ότι θα βοηθήσουν στην ανάκτηση μεριδίου αγοράς, αλλά θα πιέσουν τα περιθώρια έως το 2030 λόγω της «καμπύλης μάθησης». Ο CEO, Έρικ Τραπιέ αναγνώρισε ότι οι πρώτες σειρές παραγωγής έχουν χαμηλότερη κερδοφορία.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή αναμένονται στα €12,1 το 2025 (-9,9%), με ανάκαμψη σε €15,6 το 2026 και €18,4 το 2027. Το μέρισμα εκτιμάται ότι θα αυξηθεί από €4,72 το 2025 σε €5,12 το 2027. Οι αποτιμήσεις μειώνονται, με το P/E να υποχωρεί σε 24,2x το 2025 (από 26,8x το 2023) και το EV/EBITDA σε 11,5x το 2027.

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές, που ενισχύθηκαν το 2021-24 από προπληρωμές Rafale, αναμένονται αρνητικές: -465 εκατ. ευρώ το 2026 και -831 εκατ. ευρώ το 2027. Χωρίς νέες παραγγελίες Rafale, οι ανάγκες κεφαλαίου κίνησης θα πιέσουν περαιτέρω τα ταμειακά διαθέσιμα.

Παρά την άνοδο 49% YTD, η μετοχή υπολείπεται της ευρωπαϊκής αμυντικής αγοράς (+119%). Η BofA θεωρεί την αποτίμηση με έκπτωση δικαιολογημένη, ενώ οι προοπτικές παραμένουν περιορισμένες λόγω FCAS αβεβαιότητας και επιβάρυνσης από τα νέα τζετ.