Στη Δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα, μόνο χρεωκοπίες

Άντε παιδιά, ας φτιάξουν επιτέλους τα κόμματα τους ο Τσίπρας, ο Σαμαράς και η Καρυστιανού, να δούμε κι εμείς οι «μη-πρόεδροι» τι θα απογίνουμε. Έτσι κι αλλιώς, λίγοι απλοί σκέτοι ψηφοφόροι έχουμε απομείνει σε τούτο τον τόπο, όλοι πλέον έχουν κι από ένα κόμμα στην ιδιοκτησία τους. Αλλά να το ξέρουν, δεν θα παραδοθούμε εύκολα, θα πουλήσουμε ακριβά το τομάρι μας. Κανένα πρόβλημα δεν έχουμε να δώσουμε στην χώρα μέχρι και δεκαπεντακομματική Βουλή. Έτσι για να τα κάνουμε όλα πουτ@@α, που λένε και στο γήπεδο. Να μάθουν…

Αφού όλοι θέλουν να γίνουν πρόεδροι, τότε κι εμείς θα τους ψηφίσουμε όλους ανεξαιρέτως. Όποιον ιδρύει κόμμα, θα τον στέλνουμε κατ’ ευθείαν στην Βουλή. Ένα 3% δεν χρειάζεται για να μπει οποιοσδήποτε στο Κοινοβούλιο με 9 ή 10 βουλευτές; Ε λοιπόν, θα τους το δώσουμε. Μωρέ «θα φάει η μύγα σίδερο και το κουνούπι ατσάλι». Θα πήξει η αίθουσα από αρχηγούς και σωτήρες.

Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Κουτσούμπας, Κωνσταντοπούλου, Βελόπουλος, Νατσιός, Λατινοπούλου, Χαρίτσης, Βαρουφάκης, Τσίπρας, Σαμαράς, Καρυστιανού, ΑΝΤΑΡΣΥΑ, και πάει λέγοντας, όλοι στο Πάνθεον των κοινοβουλευτικών πολιτικών αρχηγών. Αφήστε που ως το 2027 θα προκύψουν σίγουρα άλλα δυο-τρία κόμματα, όλο και κάποιος κοινωνικός παράγων ή επιχειρηματίας νταβατζής θα προστεθεί στην λίστα. Γι αυτό λέω, ας το τρέξουν λίγο ο Τσίπρας, ο Σαμαράς και η Καρυστιανού που έχουν ήδη προαναγγείλει, για να μπορέσουν να πάρουν σειρά και οι άλλοι.

Θα πείτε βέβαια ότι με δέκα και δεκαπέντε κόμματα στην Βουλή, δεν υπάρχει περίπτωση να δει κυβέρνηση αυτός ο τόπος. «Να μη σώσει να δει» απαντώ και αντίρρηση δεν σηκώνω. Σάματις και τώρα που έχει, είδαμε τίποτα καλό; Τι χειρότερο μπορούμε να πάθουμε, απ’ αυτά που ήδη περνάμε; Έτσι δεν φωνάζει και δημοσκοπεί ένα 70% του σοφού λαού μας; Ε τότε, να πάρουμε όλοι μαζί την φωτεινή λεωφόρο που μας δείχνει αυτή η συντριπτική πλειοψηφία.

Και μη μου λέτε πως όσο η χώρα δεν θα κυβερνάται θα φουντώνουν τα προβλήματα της, διότι υπάρχει και η αντίθετη άποψη. Όσο θα φουσκώνουν τα προβλήματα, τόσο θα εμφανίζονται και περισσότεροι σωτήρες. Οπότε αν τώρα πάμε για δεκαπεντακομματική Βουλή, μετά από δυο χρόνια θα πάμε για εικοσακομματική. Ε του κερατά, ανάμεσα στους είκοσι αρχηγούς, δεν θα υπάρχουν και δυο-τρεις της προκοπής; Όλοι άχρηστοι θα είναι; Στατιστικά δεν βγαίνει. Οπότε θα χουμε να διαλέξουμε επιτέλους έναν ηγέτη που θα πάρει την θέση του τρισκατάρατου Κούλη.

Μπράβο παιδιά, καλά πάμε. Στην Δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Υπάρχουν μόνο χρεωκοπίες. Με το καλό…