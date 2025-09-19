Τι ξημερώνει στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Ζουμερή σε γεγονότα και ειδήσεις είναι η σημερινή χρηματιστηριακή μέρα. Όχι, δεν αναμένονται ανακοινώσεις σχετικά με εξαγορές ή συγχωνεύσεις, με αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου ή εκδόσεις ομολογιακών δανείων, με ανακοινώσεις λογιστικών καταστάσεων ή αποτελεσμάτων τριμήνου. Τα νέα που περιμένουμε έρχονται κυρίως από το εξωτερικό. Και είναι νέα που δυνητικά θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως καταλύτης για να συνεχίσει το Χρηματιστήριο Αθηνών την ανοδική του πορεία.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών κινείται σε ένα στενό εύρος τιμών λίγο πάνω από το ψυχολογικό επίπεδο των 2.000 μονάδων.

Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα ανακοινώθηκαν και τα πολυαναμενόμενα αποτελέσματα του Q2 (δευτέρου τριμήνου) των εισηγμένων εταιρειών, που ξεκαθάρισαν ακόμα περισσότερο τις αποτιμήσεις και τους χρηματοοικονομικούς δείκτες των μετοχών στους υπολογισμούς των επενδυτών.

Η σημερινή μέρα, θα διαφωτίσει ακόμα περισσότερο την επενδυτική κοινότητα για το εάν οι 2.000+ μονάδες αποτελούν ένα εφαλτήριο για μια ακόμα ανοδική κίνηση ή ένα «ταβάνι αντίστασης» που δεν αναμένεται να διασπαστεί σύντομα. Και θα δείξει εάν οι επενδυτές θα παραμείνουν ικανοποιημένοι και επαναπαυμένοι από την απόδοση της τάξης του +37,5% του Γενικού Δείκτη από την αρχή του έτους, θα ρισκάρουν για κάτι ακόμα περισσότερο, ή θα διασφαλίσουν τα κέρδη τους, αποχωρώντας.

Τι περιμένουμε σήμερα;

Το πρώτο, είναι η τριπλή λήξη των συμβολαίων στα παράγωγα, που πλέον έχουμε μάθει να ονομάζουμε με τον αγγλοσαξονικό όρο «triple witching». Έτσι σήμερα αναμένουμε έναν αυξημένο όγκο συναλλαγών στα ΣΜΕ, καθώς οι επενδυτές θα κλείσουν ή θα μετακυλήσουν τις θέσεις τους, προς την επόμενη λήξη.

Επίσης θα εξισορροπηθούν οι «long» και «short» θέσεις και το χρηματιστήριο θα πάψει να λειτουργεί κάτω από την πίεση των «έξυπνων παικτών» της αγοράς.

Το δεύτερο, είναι η αναδιάρθρωση των χρηματιστηριακών δεικτών FTSE και Stoxx. Αυτό που στους επενδυτές είναι γνωστό ως «rebalancing». Συγκεκριμένα σήμερα αναμένεται η ένταξη της μετοχής της Metlen (ΜTLN) στον δείκτη FTSE 100, η ένταξη της μετοχής της Τραπέζης Κύπρου (BOCHGR) στον δείκτη Large Cap FTSE Russell, η ένταξη της μετοχής της Elvalhalcor (ΕΛΧΑ) στον δείκτη Mid Cap FTSE Russell, η ένταξη της μετοχής της Πετρόπουλος (ΠΕΤΡΟ) στον δείκτη Micro Cap FTSE Russell.

Παράλληλα θα υπάρξουν αναδιαρθρώσεις και στους δείκτες του Stoxx. Συγκεκριμένα η μετοχή της Eurobank (ΕΥΡΩΒ) θα εισαχθεί στον δείκτη Stoxx Emerging Markets Large Cap, οι μετοχές της Τιτάν (TITC) και του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) στον δείκτη Stoxx Emerging Markets Mid Cap και η μετοχή της Aktor (AKTR) στον δείκτη Stoxx Emerging Markets Small Cap.

Οι αναδιαρθρώσεις θα επηρεάσουν το Χρηματιστήριο Αθηνών με δυο τρόπους. Ο πρώτος είναι βραχυχρόνιος και ο δεύτερος είναι μακροχρόνιος.

Έτσι σήμερα και τις επόμενες ημέρες θα κάνουν τις εμφάνιση τους σημαντικές εισροές κεφαλαίων στο χρηματιστήριο, από θεσμικούς επενδυτές - τους λεγόμενους «passive investors» (παθητικοί επενδυτές) - οι οποίοι στο χαρτοφυλάκιο τους καθρεφτίζουν απόλυτα και πειθαρχημένα, τα χαρτοφυλάκια που συνθέτουν τους δείκτες, που ακολουθούν ως σημεία αναφοράς. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι πρόκειται περί «αναγκαστικών» τοποθετήσεων των συγκεκριμένων θεσμικών επενδυτών. Και οι τοποθετήσεις αυτές δεν είναι διόλου ευκαταφρόνητες.

Για παράδειγμα, σύμφωνα με έκθεση της J.P.Morgan, στη μετοχή της Metlen αναμένεται ότι οι εισροές θα ξεπεράσουν τα $500 εκατ. Για μια μετοχή που έχει κεφαλαιοποίηση 7,25 δισ. ευρώ, όπως αντιλαμβανόμαστε, η κίνηση αυτή είναι εξαιρετικά σημαντική.

Όμως δεν σταματάμε εδώ. Οι μετοχές που εισέρχονται στους δείκτες FTSE και Stoxx, εισέρχονται σε βάθος χρόνου και στο μικροσκόπιο και άλλων ξένων επενδυτών. Διότι οποιαδήποτε μετοχή αποκτά αυτό το «άρωμα» της διεθνούς αναγνώρισης, αποκτά ταυτόχρονα θέση και στο καλάθι των επιλογών όλων των θεσμικών επενδυτών που επιθυμούν να αγοράσουν «Ελλάδα», για τους δικούς τους επενδυτικούς λόγους.

Όπως εύκολα αντιλαμβανόμαστε, οι μαζικές εισροές από το «rebalancing» πιθανότατα θα προκαλέσουν μια ανισορροπία ανάμεσα στη ζήτηση και στην προσφορά μετοχών, όπως τη βιώνουμε τον τελευταίο καιρό. Είναι απαραίτητο να δούμε μια εκτόξευση των τιμών των μετοχών; Όχι δεν είναι, διότι δεν είναι λίγοι οι επενδυτές οι οποίοι έχουν ήδη τοποθετηθεί εδώ και καιρό στις συγκεκριμένες μετοχές. Ακριβώς για να τις πωλήσουν με κέρδος στους νεοεισερχόμενους επενδυτές, μόλις η αναβάθμιση λάβει σάρκα και οστά.

Ωστόσο οι συγκεκριμένες μετοχές που συμμετέχουν στο rebalancing, είναι δεδομένο ότι θα αποκτήσουν σίγουρα μια επιπλέον ανοδική δυναμική, ή «momentum», όπως συνηθίζουμε να λέμε με όρους διαγραμματικής ανάλυσης.

Το πρόγραμμα της ημέρας θα κλείσει με τη δημοσίευση της έκθεσης του οίκου Moody’s σχετικά με την αξιολόγηση του αξιόχρεου της Ελληνικής Οικονομίας. Κανείς δεν είναι τόσο αισιόδοξος, ώστε να αναμένει σήμερα μια νέα αναβάθμιση. Όμως όλοι ελπίζουμε σε μεταβολή του «outlook», δηλαδή της προοπτικής, από σταθερή σε θετική. Και εξηγούμεθα.

Από τον περασμένο Μάρτιο, η Moody’s Ratings έχει αναβαθμίσει την Ελληνική Οικονομία στο Baa3 (επενδυτική βαθμίδα / investment grade) από Ba1 με «stable outlook», δηλαδή με σταθερή προοπτική. Για να περάσουμε στην επόμενη βαθμίδα θα πρέπει να έχει προηγηθεί η μεταβολή της προοπτικής από σταθερή σε θετική, δηλαδή σε «positive outlook».

Επομένως τα σημερινά γεγονότα, είναι σημαντικά όχι μόνο για το κλείσιμο των τιμών των μετοχών και των δεικτών του Χρηματιστηρίου αργά το απόγευμα, αλλά και για την εβδομάδα που έρχεται και ασφαλώς για το υπόλοιπο του έτους.

Στα «συν», το πάρτι διαρκείας που συνεχίζεται σε όλα τα χρηματιστήρια του πλανήτη. Στα «μείον», το πάρτι διαρκείας που συνεχίζεται εν μέσω μιας ευρύτερης οικονομικής και γεωπολιτικής αποσταθεροποίησης, για την οποία οι επενδυτές αδιαφορούν.