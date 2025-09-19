Κυρ. Μητσοτάκης σε ΚΟ: Κάνουμε πράξη τις πατριωτικές ελαφρύνσεις ενώ άλλοι μιλούν για πατριωτικούς φόρους και «πράσινα λεφτόδεντρα»

Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη στη Βουλή, στον απόηχο των νέων δημοσκοπήσεων που φέρουν σταθερά πρώτη με διαφορά την κυβέρνηση.

Η συνεδρίαση ξεκίνησε με ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του αδικοχαμένου Απόστολου Βεσυρόπουλου.

Κατά τη συνεδρίαση στη Βουλή, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η πρότασή του για τη θέση του νέου γραμματέα της ΚΟ είναι ο Μάξιμος Χαρακόπουλος.

«Είναι μια ψύχραιμη φωνή. Έχει γράψει πολλά χλμ και στο κόμμα, και στη Βουλή, και σε κυβερνητικές θέσεις. Μάξιμε, σου εύχομαι καλή δύναμη στα νέα σου καθήκοντα», συνέχισε.

Δείτε την ομιλία του πρωθυπουργού:

Τα βασικότερα σημεία της ομιλίας του πρωθυπουργού:

Αρχικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στον θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου, ενώ σημείωσε ότι το αντικείμενο της συνεδρίασης είναι η εκλογή νέου γραμματέα της ΚΟ.

«Χάσαμε έναν ευγενή και άξιο συνάδελφο. Το παράδειγμά του θα δείχνει πάντα το δρόμο σε όσους ακολουθούν», υπογράμμισε για τον Απόστολο Βεσυρόπουλο.

Η πρόταση του πρωθυπουργού είναι ο Μάξιμος Χαρακόπουλος.

«Μία ψύχραιμη φωνή, ένας συνάδελφος που έχει γράψει πολλά χιλιόμετρα και στο κόμμα και στη Βουλή και σε κυβερνητικές θέσεις», είπε ο πρωθυπουργός αναφερόμενος στον κ. Χαρακόπουλο και του ευχήθηκε καλή δύναμη στα νέα του καθήκοντα.

«Η ΝΔ είναι το κόμμα των πολλών όταν προωθούμε φοροελαφρύνσεις που αφορούν 4,3 εκατ. συμπολίτες. Αλλά και η παράταξη των νέων όταν κανείς νέος έως τα 25 έτη με εισόδημα έως 20.000 ευρώ δεν θα πληρώνει μόνιμα φόρο εισοδήματος», τόνισε ο πρωθυπουργός.

«Η ΝΔ είναι δίπλα στην ελληνική οικογένεια. Ενας τρίτεκνος των 1.500 ευρώ θα κερδίζει από το 2026 έναν επιπλέον μισθό το χρόνο», τόνισε και πρόσθεσε ότι «είμαστε η παράταξη που στέκεται δίπλα στην επικράτεια. Σε χωριά έως 1500 κατοίκους ο ΕΝΦΙΑ σε 2 χρόνια θα έχει μηδενιστεί».

Τόνισε δε ότι «είμαστε δίπλα στα ακριτικά νησιά που από το 2026 θα δουν μείωση του ΦΠΑ κατά 30%».

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι το 2025 ψηφίστηκαν 63 νομοσχέδια.

Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι «τον δρόμο θα δείχνουν 5 σημαντικές οικονομικές και κοινωνικές επιλογές. Πρώτη η έμπρακτη στήριξη της μεσαίας τάξης των οικογενειών των νέων της περιφέρειας»

Έπειτα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε ότι «δεύτερη είναι αυτή τη στήριξη να την παρέχουμε με διαρκείς μειώσεις φόρων», ενώ «τρίτη επιλογή είναι οι μεταρρυθμίσεις».

Πρόσθεσε ότι «τέταρτη η εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας παντού. Αξίζει να επαναλαμβάνουμε ότι επί διακυβέρνησης ΝΔ η επόμενη πανεπιστημιακή χρονιά θα ξεκινήσει χωρίς καμία ενεργή κατάληψη σε ΑΕΙ της χώρας».

«Πέμπτη αδιαπραγμάτευτη πυξίδα το χτίσιμο μιας ισχυρής Ελλάδας με προτεραιότητα τη φύλαξη των συνόρων, κινήσεις στην άμυνα με αναβαθμισμένους μισθούς στα στελέχη των ΕΔ αλλά και σημαντικές αποφάσεις που λάβαμε στο τελευταίο ΚΥΣΕΑ όπως η επιλογή να προχωρήσουμε όχι μόνο στην απόκτηση 4ης Bellhara αλλά και στην αναβάθμιση των άλλων τριών».

Για τους συνταξιούχους, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι «είμαστε η παράταξη που στέκεται δίπλα στους συνταξιούχους με την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς από 2027 και δίπλα στους πιο αδύναμους με το επίδομα των 250 ευρώ που θα δοθεί στον Νοέμβριο ενώ επιστρέφεται και ένα ενοίκιο σε όσους νοικιάζουν κατοικίες».

«Προφανώς δεν είναι η μόνη παρέμβαση για το ζήτημα της στέγης αλλά σας ζητώ να την προβάλετε. Ισοδυναμεί με μείωση του ενοικίου κατά 8%», είπε από το βήμα της Βουλής.

Η μείωση της φορολογίας ισοδυναμεί με πραγματική αύξηση μισθών

«Ο δημοσιονομικός χώρος που είχαμε στη διάθεσή μας εξαντλήθηκε από τις παρεμβάσεις που εξήγγειλα. Οτιδήποτε πάνω από αυτό θα μας οδηγούσε σε ευρωπαϊκές περιπέτειες γιατί η χώρα πρέπει να παράγει πλεονάσματα για να μειώνει το χρέος», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μάλιστα, επεσήμανε ότι «και αν κάποιος το αμφισβητεί, ας ρωτήσει την Κομισιόν αν μπορούσε η κυβέρνηση να διαθέσει περισσότερα. Επιτυχία της οικονομικής πολιτικής το να μπορούμε να προχωρούμε σε τέτοια μέτρα».

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η ΝΔ δεν πρόκειται ποτέ να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας, τονίζοντας ότι «όταν κάποιος προτείνει 13ο μισθό αυτό κοστίζει 1,3 δισ. και όταν κάποιοι ισχυρίζονται ότι η αντιμετώπιση της ακρίβειας είναι με μείωση του ΦΠΑ τους ζητώ να μιλήσουν με την ΤτΕ, να δουν παραδείγματα από άλλες χώρες - θυμίζω ότι εμείς μειώσαμε τον ΦΠΑ στον καφέ αλλά δεν είδαμε πραγματικές μειώσεις».

«Όταν κάποιοι ισχυρίζονται ότι η λύση στην ακρίβεια είναι η μείωση του ΦΠΑ, τους ζητώ να μιλήσουν με την Τράπεζα της Ελλάδος, να δουν παραδείγματα από άλλες μειώσεις ΦΠΑ και στην Ελλάδα και στην Ισπανία. Εμείς οφείλουμε να υπερασπιστούμε με θάρρος τις δικές μας επιλογές που στηρίζουν άμεσα το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Οι ονομαστικοί μισθοί έχουν αυξηθεί και αυξάνεται ο πραγματικός μισθός με τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στα «πράσινα λεφτόδεντρα», ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι «εκεί που κάποιος στη Θεσσαλονίκη έκανε λόγο για πατριωτικούς φόρους, εμείς προτάσσουμε τις πατριωτικές φοροελαφρύνσεις. Άλλος έβαψε πράσινο το δικό του λεφτόδεντρο, εμείς παρουσιάσαμε κοστολογημένο φορολογικό σχέδιο με παραδείγματα πώς θα ωφεληθούν εκατομμύρια συμπολίτες».

«Όσο μπαίνουμε σε διάλογο με την αντιπολίτευση τόσο θα φαίνεται ότι το πρόβλημα που διατρέχει το πολιτικό σκηνικό είναι ότι έχουμε πολλά κόμματα αλλά καμία ουσιαστική αντιπρόταση», υπογράμμισε.

«Να θυμίζουμε ότι επί δικών μας ημερών δημιουργήθηκαν 500.000 θέσεις εργασίας και μειώθηκαν 83 φόροι. Επί δικών μας ημερών υλοποιήθηκε η ψηφιακή κάρτα εργασίας, επί δικών μας ημερών έγινε πράξη το gov.gr», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Οι προτεραιότητες της ΝΔ

Μιλώντας για το ΕΣΥ, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι επι ημερών της ΝΔ αναβαθμίζονται νοσοκομεία και κέντρα υγείας και «όταν ρωτάμε τους πολίτες για το ΕΣΥ προφανώς επισημαίνουν αδυναμίες με σημαντικότερη την πραγματική έλλειψη προσωπικού που προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε».

«Αναγνωρίζουν, όμως και τα πολλά καλά που γίνονται στο ΕΣΥ».

Για την ανακαίνιση των σχολικών μονάδων με το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι ανακαινίστηκαν πάνω από 400 σχολεία και πρόσθεσε ότι «εξασφαλίσαμε πρόσθεσε χρηματοδότηση 300 εκατ. ευρώ από την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών για να ανακαινίσουμε άλλα 2.000 σχολεία».

Επίσης, επανέλαβε ότι από Οκτώβριο θα λειτουργήσουν 4 μη κρατικά Πανεπιστήμια, ενώ τόνισε και «τις παρεμβάσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς, με το Μετρό της Θεσσαλονίκης, την 24ωρη λειτουργία τους τα Σάββατα».

Τα συγχαρητήριά του έδωσε στην ΕΛ.ΑΣ. γιατί κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις κεντρικές λεωφόρους γίνονται αλκοτέστ για να δείχνουμε ότι ο νέος ΚΟΚ εφαρμόζεται.

Για την εξωτερική πολιτική, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι «δίπλα στις μικρές νίκες, να προσθέσουμε τις σημαντικές επιτυχίες της εξωτερικής πολιτικής».

«Τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, τα θαλάσσια πάρκα και το ενδιαφέρον της Chevron για 4 οικόπεδα νότια της Κρήτης που δικαιώνει απόλυτα τα κυριαρχικά δικαιώματα βάσει του δικαίου της Θάλασσας».

Για το επερχόμενο Συνέδριο

«Τον Νοέμβριο ξεκινά η προσυνεδριακή διαδικασία ενόψει του Συνεδρίου την άνοιξη, ευκαιρία να ξανασυναντηθούμε ακόμα πιο δυναμικά με τις τοπικές κοινωνίες και την ψυχή της παράταξης, τον καθημερινό Νεοδημοκράτη».

Για ΟΠΕΚΕΠΕ και διαφάνεια

«Εκλογές θα έχουμε την άνοιξη του 2027. Είναι πολύς χρόνος ή λίγος αν πατήσει κανείς το φρένο αλλά εμείς δεν έχουμε τέτοια πρόθεση. Υποχρέωσή μας είναι όχι μόνο να κάνουμε αντιπαράθεση με τους αντιπάλους αλλά να ξεπερνάμε τον κακό μας εαυτός πολύ περισσότερο όταν αυτός συναντιέται με παθογένειες του κράτους», τόνισε.

Αναφερόμενος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι «όπως αναγεννήθηκε ο ΕΦΚΑ, έτσι θα αλλάξει και ο ΟΠΕΚΕΠΕ! Όπως το gov.gr δεν ρωτά ποιος είσαι για να σε εξυπηρετήσει, έτσι και οι Πολεοδομίες αύριο θα λειτουργήσουν σωστά! Κι αν αυτό αφορά μία φορά τους πολίτες, αφορά 2 φορές εμάς. Ας μην ξεχνάμε πως η κοινωνία μπορεί να κατανοήσει μία αστοχία. Όμως δεν συγχωρεί ποτέ την έπαρση και την αυθαιρεσία».

«Η κοινοβουλευτική μας δουλειά πρέπει να συνδυαστεί με άνοιγμα στις περιφέρειες. Πρέπει να προτάξουμε τοπικά σχέδια ανάπτυξης, να δώσουμε προτεραιότητα σε ώριμα έργα ή έργα που είναι κολλημένα στη γραφειοκρατία. Όταν θα πάμε στις εκλογές οι πολίτες πρέπει να βλέπουν ορατά έργα στο πεδίο», πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Χρέος μας είναι να ακούμε τους πολίτες για την ακρίβεια, να περιγράφουμε τη διεθνή κατάσταση και να προβάλουμε στις πρωτοβουλίες μας», σημείωσε.

«Πρέπει να εξηγούμε πώς η μείωση των φόρων σημαίνει αύξηση στο εισόδημα. Ο πληθωρισμός υποχωρεί αλλά οι μόνιμες αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις έχουν έρθει για να μείνουν», είπε ο πρωθυπουργός.