Ασιατικές αγορές: Θετικά πρόσημα με ώθηση από τις τεχνολογικές μετοχές

Οι ασιατικές αγορές κατέγραψαν ισχυρά κέρδη και νέα ιστορικά υψηλά, ακολουθώντας το τεχνολογικό ράλι της Wall Street, καθώς υποχώρησαν οι ανησυχίες για τις επιπτώσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης, ενώ οι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί λόγω γεωπολιτικών κινδύνων και της έντασης ΗΠΑ-Ιράν.

Συγκεκριμένα, ανοδικά κινήθηκε ο δείκτης ASX 200 της Αυστραλίας κατά 1,17% στις 9.128,30 μονάδες, όπως και ο Nikkei της Ιαπωνίας κατά 2,2% στις 58.583,12 μονάδες.

Κέρδη κατέγραψε και ο Nifty 50 της Ινδίας κατά 0,39% στις 25.523,25 μονάδες, ο HSI του Χάνγκ Σένγκ κατά 0,71% στις 26.772,72 μονάδες και ο Shanghai του ομώνυμου χρηματιστηρίου κατά 0,72% στις 4.147,231 μονάδες.

O Kospi της Νότιας Κορέας αυξήθηκε κατά 1,72%, ξεπερνώντας για πρώτη φορά το όριο των 6.000 μονάδων. Οι βαριές μετοχές του δείκτη, SK Hynix και Samsung Electronics, σημείωσαν άνοδο 0,6% και 0,88% αντίστοιχα.

«Η παγκόσμια οικονομία φαίνεται να βρίσκεται σε ελαφρώς πιο σταθερή βάση, καθώς οι επιδράσεις της δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής συνεχίζουν να στηρίζουν την οικονομική δραστηριότητα. Ωστόσο, οι χρηματοπιστωτικές αγορές δυσκολεύονται να βρουν σαφή κατεύθυνση εν μέσω πολλών αντίθετων ''ανέμων''», ανέφερε η BMI σε έκθεσή της την Τετάρτη, αναφερόμενη στις πρόσφατες διακυμάνσεις που συνδέονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη, καθώς και στους αυξημένους γεωπολιτικούς κινδύνους.

«Αποδίδουμε πιθανότητα 50% σε μια στρατιωτική επίθεση υπό την ηγεσία των ΗΠΑ κατά του Ιράν, γεγονός που συμβάλλει σε αυξημένο ασφάλιστρο κινδύνου στις τιμές του πετρελαίου και, σε κάποιο βαθμό, στην ενίσχυση του δολαρίου», σημείωσαν οι αναλυτές της BMI.

Οι επενδυτές αξιολογούν επίσης την ομιλία του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ για την Κατάσταση της Ένωσης.

«Βρισκόμαστε σε διαπραγματεύσεις μαζί τους. Θέλουν να καταλήξουν σε συμφωνία, αλλά δεν έχουμε ακούσει ακόμη αυτές τις μυστικές λέξεις: δεν θα αποκτήσουμε ποτέ πυρηνικό όπλο. Η προτίμησή μου είναι να επιλυθεί το ζήτημα μέσω της διπλωματίας», δήλωσε ο Τραμπ κατά την ομιλία.