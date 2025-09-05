Ασιατικές αγορές: Κέρδη μετά τη μείωση των δασμών στα ιαπωνικά αυτοκίνητα από τις ΗΠΑ

Οι ασιατικές αγορές κινήθηκαν κυρίως ανοδικά την Παρασκευή, μετά την υπογραφή από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προεδρικού διατάγματος την Πέμπτη που θεσμοποίησε χαμηλότερο δασμό εισαγωγής ιαπωνικών αυτοκινήτων στο 15%, από 27,5%.

Το διάταγμα επιβεβαίωσε επίσης τη συμφωνία για 550 δισεκατομμύρια δολάρια επενδύσεων της Ιαπωνίας σε αμερικανικά έργα.

Συγκεκριμένα, ο δείκτης Nikkei 225 της Ιαπωνίας σημείωσε άνοδο 0,93% στις 42.978,κ85 μονάδες, μετά την ανακοίνωση ότι οι δαπάνες των νοικοκυριών στη χώρα τον Ιούλιο αυξήθηκαν 1,4% σε ετήσια βάση.

Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας ανέβηκε 0,26%, ενώ ο Kosdaq σημείωσε άνοδο 0,35%.

Παράλληλα, ο δείκτης ASX200 της Αυστραλίας κινήθηκε ανοδικά κατά 0,51% στις 8.871,20 μονάδες, όπως και ο HSI του Χανγκ Σενγκ κατά 1,19% στις 25.350,83 μονάδες.

Ομοίως και ο δείκτης SHANGHAI του ομώνυμου Χρηματιστηρίου κατά 1% στις 3.803,762 μονάδες.

Πτωτικά κινήθηκε μόνο ο Nifty 50 της Ινδίας κατά 0,29% στις 24.663,40 μονάδες.

Πολλές ασιατικές μετοχές εταιρειών ημιαγωγών ενισχύθηκαν, μετά τη δήλωση του Τραμπ την Πέμπτη ότι η κυβέρνησή του σκοπεύει να επιβάλει δασμούς στις εισαγωγές ημιαγωγών από εταιρείες που δεν μεταφέρουν την παραγωγή τους στις ΗΠΑ.

Η Advantest ενισχύθηκε 2,99%, η Lasertec σημείωσε άνοδο 3,24% και η TSMC αυξήθηκε 1,29%. Οι μετοχές της νοτιοκορεατικής εταιρείας μνημών SK Hynix επίσης ανέβηκαν πάνω από 3%.

Οι αγορές της Μαλαισίας και της Ινδονησίας παρέμειναν κλειστές λόγω αργίας.

Τα αμερικανικά futures κατά τις πρώτες ώρες συναλλαγών στην Ασία ήταν σχεδόν αμετάβλητα εν όψει της ανακοίνωσης των στοιχείων για την αγορά εργασίας τον Αύγουστο στις ΗΠΑ, που αναμένονται την Παρασκευή.