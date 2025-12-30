Ασία: Υποτονικό το κλίμα στις αγορές λίγο πριν από το τέλος του έτους

Οι απώλειες της Wall Street τη Δευτέρα, κυρίως στον τεχνολογικό τομέα, επηρέασαν την Τρίτη και τα ασιατικά χρηματιστήρια, ενώ η χαμηλή ρευστότητα στο τέλος του έτους και οι επερχόμενες διακοπές της Πρωτοχρονιάς κράτησαν τις συναλλαγές σε χαμηλά επίπεδα.

Οι αγορές σε όλη την Ασία δυσκολεύτηκαν να βρουν κατεύθυνση, καθώς οι επενδυτές παρέμειναν σε μεγάλο βαθμό αδρανείς, με αρκετές χρηματιστηριακές αγορές να κλείνουν ή να λειτουργούν με μειωμένο ωράριο αργότερα αυτή την εβδομάδα.

Η Wall Street έκλεισε με απώλειες τη Δευτέρα, ανατρέποντας μέρος της πρόσφατης ανάκαμψης, καθώς οι μετοχές των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών βρέθηκαν και πάλι υπό πίεση. Οι πτώσεις επηρέασαν αρνητικά το γενικό κλίμα, με τους επενδυτές να είναι απρόθυμοι να αναλάβουν κινδύνους σε υψηλές αποτιμήσεις κοντά στο τέλος του έτους και εν αναμονή σημαντικών σημάτων από την αμερικανική πολιτική.

Ο ιαπωνικός Nikkei 225 και ο ευρύτερος δείκτης TOPIX σημείωσαν πτώση 0,37% και 0,5% αντίστοιχα.

Ο KOSPI της Νότιας Κορέας παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητος, ενώ ο δείκτης Straits Times της Σιγκαπούρης σημείωσε άνοδο 0,6%, αντιστρέφοντας την τάση της περιοχής.

Ο Nifty 50 της Ινδίας υποχώρησε 0,2%, ενώ ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας παρέμεινε αμετάβλητος.

Ο Shanghai Composite της Κίνας παρέμεινε επίσης σταθερός, ενώ ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ σημείωσε άνοδο 0,8%.