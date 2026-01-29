Ασία: Στασιμότητα στις αγορές στον απόηχο της Fed

Χωρίς αξιόλογες μεταβολές έκλεισαν την Πέμπτη οι ασιατικές αγορές με τους traders να σταθμίζουν τα κέρδη των Big Tech και την απόφαση της Fed να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια.

Η Wall Street έκλεισε σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητη με τον S&P 500 και τον Nasdaq να καταγράφουν οριακές μεταβολές μετά τα κέρδη ορισμένων από τις μεγαλύτερες τεχνολογικές εταιρείες στον κόσμο.

Τα μικτά κέρδη των αμερικανικών τεχνολογικών εταιρειών επιβάρυναν τις αγορές της Ασίας.

Οι μετοχές της Meta Platforms σημείωσαν άνοδο στις συναλλαγές μετά το κλείσιμο της αγοράς, μετά την ανακοίνωση των αισιόδοξων προοπτικών εσόδων της εταιρείας, ενισχύοντας τον ενθουσιασμό γύρω από τα εργαλεία διαφήμισης που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη. Η Tesla ξεπέρασε επίσης τις προσδοκίες, προσφέροντας κάποια στήριξη στις μετοχές ανάπτυξης.

Αντίθετα, οι μετοχές της Microsoft υποχώρησαν, αφού τα αποτελέσματά της ανέδειξαν την αύξηση του κόστους που συνδέεται με τις μεγάλες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, μετριάζοντας το ευρύτερο κλίμα για τον τομέα.

Οι ασιατικές μετοχές τεχνολογίας, οι οποίες είχαν σημειώσει άνοδο τις τελευταίες εβδομάδες λόγω των προσδοκιών για ισχυρή ζήτηση σχετική με την Τεχνητή Νοημοσύνη, υποχώρησαν από τα πρόσφατα υψηλά επίπεδα.

Ο δείκτης KOSPI της Νότιας Κορέας έκλεισε με άνοδο 0,98%.

Στην Ασία, ο δείκτης Nikkei 225 της Ιαπωνίας παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητος (-0,07%), ενώ ο ευρύτερος δείκτης TOPIX σημείωσε άνοδο 0,28%.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ έκλεισε με κέρδη 0,4% και στην ηπειρωτική Κίνα, ο δείκτης blue-chip Shanghai Shenzhen CSI 300 και ο δείκτης Shanghai Composite παρέμειναν αμετάβλητοι.

Ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας παρέμεινε αμετάβλητος.