Ασία: Στα «κόκκινα» οι αγορές - «Βουτιά» για τις μετοχές της αμυντικής βιομηχανίας στην Κίνα

Το αρνητικό κλίμα στη Wall σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα για τους δασμούς επηρέασαν και τα ασιατικά χρηματιστήρια και ιδίως την Κίνα.

Οι κινεζικές αγορές υποχώρησαν την Τετάρτη και οδεύουν προς τη μεγαλύτερη πτώση τους σε μια εβδομάδα, καθώς οι μετοχές της αμυντικής βιομηχανίας οδήγησαν την κούρσα της διόρθωσης λόγω της αποκόμισης κερδών μετά τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο.

Ο σύνθετος δείκτης της Σαγκάης υποχώρησε κατά 0,94%, οδεύοντας προς τη μεγαλύτερη ημερήσια απώλεια από τις 27 Αυγούστου, ενώ ο δείκτης CSI300 των blue-chip υποχώρησε κατά 1,1% αφού άγγιξε ένα νέο υψηλό 3,5 ετών στη συνεδρίαση της Τρίτης.

Οι πτώσεις ήταν σε όλους τους τομείς, με τις μετοχές της αμυντικής βιομηχανίας και του στρατιωτικού τομέα να είναι μεταξύ των μεγαλύτερων απωλειών, με πτώση 4,6% και 5,2% αντίστοιχα.

Οι αγορές έχουν σε μεγάλο βαθμό αγνοήσει την έρευνα του ιδιωτικού τομέα που έδειξε ότι η δραστηριότητα στον τομέα των υπηρεσιών στην Κίνα επεκτάθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων 15 μηνών τον Αύγουστο.

Ο υποδείκτης του χρηματοπιστωτικού τομέα, ο τομέας βασικών καταναλωτικών αγαθών και ο δείκτης ακινήτων μειώθηκαν κατά περίπου 1,3%.

«Το επενδυτικό κλίμα διχάζεται ολοένα και περισσότερο μετά από μια δίμηνη ανοδική τάση και η αστάθεια της αγοράς αναμένεται να αυξηθεί», ανέφεραν αναλυτές της China Post Securities, προσθέτοντας ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε επανεκτίμηση του κατά πόσον οι τρέχουσες μακροοικονομικές συνθήκες δικαιολογούν αυξημένες αποτιμήσεις.

Στο Χονγκ Κονγκ, ο δείκτης Hang Seng υποχώρησε κατά 0,56%.

Κόντρα στις μειώσεις, ο υποδείκτης του τομέα των υλικών σημείωσε άνοδο 0,8%, με τους χρυσωρύχους να οδηγούν την κούρσα των κερδών, αφού οι τιμές του χρυσού έφτασαν σε άλλο ένα ρεκόρ.

Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 κατέγραψε απώλειες 1,74%, παρότι το ΑΕΠ της χώρας στο δεύτερο τρίμηνο αυξήθηκε κατά 1,8% σε ετήσια βάση, σηματοδοτώντας τον ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης από τον Σεπτέμβριο του 2023.

Η τελευταία ένδειξη ξεπέρασε την αύξηση 1,6% που ανέμεναν οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters και ήταν υψηλότερη από το 1,3% που είχε παρατηρηθεί στο προηγούμενο τρίμηνο.

Ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei 225 έχασε 0,88%, ενώ ο ευρύτερος δείκτης Topix σημείωσε απώλειες κατά 1,22%.

Οι αποδόσεις των ιαπωνικών κρατικών ομολόγων (JGB) αυξήθηκαν, με την απόδοση των 10ετών JGB να αυξάνεται λίγο περισσότερο από 2 μονάδες βάσης στο 1,625%.

Στο μεταξύ, η απόδοση των 30ετών JGB αυξήθηκε κατά μόλις 4,3 μονάδες βάσης στο 3,254%, αφού ξεπέρασε το προηγούμενο υψηλό του Αυγούστου νωρίτερα στη συνεδρίαση.

Οι αποδόσεις των 20ετών ομολόγων JGB αυξήθηκαν σχεδόν κατά 4 μονάδες βάσης στο 2,67%, αφού έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 26 ετών νωρίτερα στη συνεδρίαση.

Στη Νότια Κορέα, ο δείκτης Kospi σημείωσε άνοδο 0,12%, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq παρέμεινε αμετάβλητος.