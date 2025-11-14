Ασία: Το selloff στην τεχνολογία έφερε ισχυρές απώλειες

Το αρνητικό κλίμα στη Wall Street την Πέμπτη επηρέασε και τις ασιατικές αγορές με τις τεχνολογικές μετοχές να δέχονται πιέσεις ενώ εξανεμίζεται η αισιοδοξία για μείωση των επιτοκίων από τη Fed.

Τα μέτρια οικονομικά στοιχεία της Κίνας αύξησαν την πίεση στις ασιατικές αγορές, καθώς η μεγαλύτερη οικονομία της περιοχής παλεύει να ξεπεράσει μια μακροχρόνια οικονομική ύφεση.

Οι περιφερειακές αγορές ακολούθησαν την αρνητική πορεία της Wall Street, η οποία έκλεισε με απώλειες, καθώς οι μετοχές τεχνολογικών εταιρειών σημείωσαν νέες πωλήσεις λόγω ανησυχιών σχετικά με τις αποτιμήσεις που τροφοδοτούνται από την τεχνητή νοημοσύνη.

Οι ευρύτεροι τομείς επίσης κατέγραψαν πτώση, καθώς οι αγορές αποτίμησαν γρήγορα τις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων από τη Fed τον Δεκέμβριο. Οι επενδυτές αποτιμούν σε 45,8% την πιθανότητα μείωσης κατά 25 μονάδες βάσης και σε 54,2% την πιθανότητα διατήρησης των επιτοκίων, σύμφωνα με το CME Fedwatch.

Κατάρρευση τεχνολογικών μετοχών

Ο δείκτης αναφοράς Nikkei 225 της Ιαπωνίας υποχώρησε 1,77%, ενώ ο Topix έκλεισε με απώλειες 0,65%. Οι μετοχές τεχνολογίας οδήγησαν τις πτώσεις του δείκτη, με τον τεχνολογικό όμιλο Rakuten Group να καταρρέει 6,57%, τον κατασκευαστή εξοπλισμού δοκιμών ημιαγωγών Advantest να πέφτει 5,27% και την Lasertec να υποχωρεί 3,97%.

Ο ιαπωνικός «κολοσσός» SoftBank υποχώρησε 6,5%, σημειώνοντας την τρίτη συνεχόμενη ημέρα πτώσης, αφού ανακοίνωσε την Τρίτη ότι πούλησε το σύνολο της συμμετοχής του στην Nvidia.

Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας έπεσε 3,8% και ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq υποχώρησε 1,42%. Η Samsung Electronics, με μεγάλη βαρύτητα στον δείκτη υποχώρησε 5,4%, ενώ η SK Hynix, που προμηθεύει τσιπ μνήμης στην Nvidia, σημείωσε πτώση 5%.

Ο αυστραλιανός S&P/ASX 200 έκλεισε και αυτός με απώλειες 1,58%.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ έχασε 0,88%, ενώ ο CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας υποχώρησε 0,64% μετά τα στοιχεία της κυβέρνησης την Παρασκευή που έδειξαν ότι η επιβράδυνση της Κίνας επιδεινώθηκε τον Οκτώβριο, λόγω της χαμηλής καταναλωτικής ζήτησης και της επιδείνωσης της ύφεσης στον τομέα των ακινήτων.