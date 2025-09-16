Ασία: Ρεκόρ σε Nikkei και Kospi ενόψει της Fed και με φόντο τις σινοαμερικανικές συνομιλίες

Ο Nikkei 225 στην Ιαπωνία ξεπέρασε για πρώτη φορά τις 45.000 μονάδες, μετά την δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι εμπορικές διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας προχωρούν καλά και ενόψει της απόφασης της Fed για μείωση των επιτοκίων, με τις ασιατικές αγορές να κλείνουν στην πλειονότητά τους με κέρδη.

Οι διαπραγματεύσεις επισκιάστηκαν από μια συμφωνία – πλαίσιο σχετικά με την πώληση του TikTok, που ανακοινώθηκε από τον Υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ τη Δευτέρα. Μιλώντας από τη Μαδρίτη, ο Μπέσεντ σημείωσε ότι οι εμπορικοί όροι έχουν ήδη καθοριστεί.

Τόσο ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ όσο και ο Πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ θα μιλήσουν την Παρασκευή για να συζητήσουν τους όρους.

Ο δείκτης Topix της Ιαπωνίας σημείωσε άνοδο 0,41% σε ιστορικό υψηλό 3.172,33.

Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας συνέχισε να ανεβαίνει (+1,24%), σημειώνοντας για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα ρεκόρ υψηλών επιδόσεων, μετά την αναίρεση της κυβέρνησης της απόφασης για αύξηση του φόρου στα κέρδη των μετοχών τη Δευτέρα.

Μεταξύ των μετοχών με τις μεγαλύτερες αυξήσεις στον δείκτη ήταν η αυτοκινητοβιομηχανία Kolon Mobility Group, η οποία σημείωσε άνοδο 29,91%, η Il Dong Pharmaceutical, η οποία αυξήθηκε κατά 18,16%, και η εταιρεία στιγμιαίων ζυμαρικών Nongshim, η οποία σημείωσε άνοδο 16,78%.

Στο μεταξύ, ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq υποχώρησε κατά 0,18%.

Ο δείκτης ASX/S&P 200 της Αυστραλίας σημείωσε άνοδο 0,26%.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ ανέτρεψε την πορεία του και υποχώρησε κατά 0,21%, ενώ ο δείκτης CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας υποχώρησε κατά 0,32%.