Ασία: Ράλι 3% στη Ν. Κορέα – Σε τροχιά ανάκαμψης και οι υπόλοιπες αγορές

Μετά τις απώλειες της περασμένης εβδομάδας, η Δευτέρα έκλεισε με κέρδη στις ασιατικές αγορές, με τον Kospi να οδηγεί την κούρσα των κερδών με άνοδο 3%.

Οι επενδυτές αξιολόγησαν επίσης τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στην Κίνα τον Οκτώβριο, τα οποία δημοσιεύθηκαν το Σαββατοκύριακο και ήταν υψηλότερα από τις προσδοκίες.

Ο γενικός πληθωρισμός των τιμών καταναλωτή ήταν 0,2% σε ετήσια βάση, σε σύγκριση με τις προσδοκίες για μηδενική αύξηση από τους οικονομολόγους που ρωτήθηκαν από το Reuters. Ο πληθωρισμός των τιμών χονδρικής σημείωσε χαμηλότερη από την αναμενόμενη πτώση 2,1% σε ετήσια βάση, έναντι της αναμενόμενης πτώσης 2,2%.

Ο Kospi της Νότιας Κορέας ανέβηκε 3,02% και έκλεισε στα 4.073,24, με πρωτοστάτες τις μετοχές τραπεζών και ασφαλιστικών εταιρειών, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq σημείωσε άνοδο 1,32% στα 888,35. Οι blue chips μετοχές του δείκτη Kospi, όπως η Samsung Electronics και η SK Hynix, σημείωσαν κέρδη 2,76% και 4,48% αντίστοιχα.

Μεταξύ των εταιρειών με τα μεγαλύτερα κέρδη ήταν και η SK Inc, η μητρική εταιρεία του δεύτερου μεγαλύτερου chaebol (οικογενειακού ομίλου εταιρειών) της Νότιας Κορέας, SK Group, η οποία σημείωσε άνοδο περίπου 9,29%. Η GS Holdings, η οποία δραστηριοποιείται στους τομείς της ενέργειας, του λιανικού εμπορίου και των κατασκευών και είναι επίσης ένας από τους μεγαλύτερους chaebols της χώρας, σημείωσε άνοδο 11,79%.

Ο ιαπωνικός Nikkei 225 σημείωσε άνοδο 1,26% και έκλεισε στα 50.911,76, ενώ ο ευρύς δείκτης Topix σημείωσε άνοδο 0,56% στα 3.317,42. Οι αποδόσεις των 10ετών ιαπωνικών κρατικών ομολόγων αυξήθηκαν ελαφρά έως και 1,7%, το υψηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο.

Τη Δευτέρα, τα πρακτικά της συνεδρίασης της Τράπεζας της Ιαπωνίας τον Οκτώβριο αποκάλυψαν ότι η Τράπεζα της Ιαπωνίας (BOJ) μοιάζει πιο διατεθειμένη να προχωρήσει σε άμεση αύξηση των επιτοκίων, αναφέροντας ότι «είναι πιθανό να έχουν σχεδόν πληρωθεί οι προϋποθέσεις για ένα περαιτέρω βήμα προς την ομαλοποίηση του επιτοκίου πολιτικής».

Ωστόσο, η Τράπεζα της Ιαπωνίας ανέφερε επίσης ότι υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη, όπως η ανάγκη να εξεταστεί σε ποιο βαθμό «έχει εδραιωθεί ο υποκείμενος πληθωρισμός».

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ συμμετείχε επίσης στην ανάκαμψη, σημειώνοντας άνοδο 1,59%, ενώ ο CSI 300 στην ηπειρωτική Κίνα σημείωσε άνοδο 0,17%.

Ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας σημείωσε άνοδο 0,75%, κλείνοντας στα 8.835,9.