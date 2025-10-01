Ασία: Ψύχραιμη η αντίδραση των αγορών στο αμερικανικό shutdown – Αργία σε Κίνα και Χονγκ Κονγκ

Χωρίς αξιόλογες μεταβολές κινήθηκαν τα χρηματιστήρια της Ασίας την Τετάρτη παρά το shutdown στις ΗΠΑ ενώ οι αγορές σε Κίνα και Χονγκ Κονγκ είναι κλειστές λόγω αργίας.

Την Τετάρτη, ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei υποχώρησε κατά 0,85%, μετά από άνοδο 11% το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ ο ευρύτερος δείκτης Topix σημείωσε πτώση 1,71%.

Στην Ιαπωνία, η κεντρική τράπεζα δημοσίευσε τα αποτελέσματα της έρευνας Tankan για το τρίτο τρίμηνο. Η έρευνα Tankan μετρά το επιχειρηματικό κλίμα μεταξύ των εγχώριων εταιρειών και παρακολουθείται στενά από την Τράπεζα της Ιαπωνίας.

Ο δείκτης επιχειρηματικού αισιοδοξίας μεταξύ των μεγάλων ιαπωνικών κατασκευαστών αυξήθηκε σε +14 για το τρίτο τρίμηνο από +13 το προηγούμενο τρίμηνο, αλλά ήταν χαμηλότερος από το +15 που ανέμεναν οι οικονομολόγοι στη δημοσκόπηση του Reuters. Ο δείκτης μη κατασκευαστικών δραστηριοτήτων παρέμεινε σταθερός στο +34.

Η Τράπεζα της Ινδίας διατήρησε τα επιτόκια στο 5,5%, σύμφωνα με τις προσδοκίες των οικονομολόγων που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση του Reuters. Ο Nifty 50 σημείωσε άνοδο 0,68%, ενώ ο δείκτης Sensex σημείωσε άνοδο 0,22%.

Στη Νότια Κορέα, ο δείκτης blue-chip Kospi σημείωσε άνοδο 0,9%, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq κατέγραψε κέρδη 0,56%, τα στοιχεία έδειξαν ότι οι εξαγωγές της αυξήθηκαν με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων 14 μηνών τον Σεπτέμβριο.

Ο δείκτης Taiwan Weighted Index ηγήθηκε της κούρσας των κερδών στην Ασία, σημειώνοντας άνοδο 1,14%, καθώς οι μετοχές των εταιρειών υγειονομικής περίθαλψης και τεχνολογίας τροφοδότησαν την άνοδο του δείκτη.

Η TSMC, η μεγάλη εταιρεία κατασκευής μικροτσίπ, σημείωσε άνοδο 2,3% μετά την άνοδο της Nvidia σε κεφαλαιοποίηση άνω των 4,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο δείκτης S&P/ASX 200 της Αυστραλίας παρέμεινε αμετάβλητος.

Οι αγορές στην ηπειρωτική Κίνα και το Χονγκ Κονγκ παρέμειναν κλειστές λόγω αργίας.