Ασία: Ψύχραιμη η αντίδραση των αγορών στο αμερικανικό shutdown – Αργία σε Κίνα και Χονγκ Κονγκ
01/10/2025 • 10:09
Χωρίς αξιόλογες μεταβολές κινήθηκαν τα χρηματιστήρια της Ασίας την Τετάρτη παρά το shutdown στις ΗΠΑ ενώ οι αγορές σε Κίνα και Χονγκ Κονγκ είναι κλειστές λόγω αργίας.

Την Τετάρτη, ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei υποχώρησε κατά 0,85%, μετά από άνοδο 11% το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ ο ευρύτερος δείκτης Topix σημείωσε πτώση 1,71%.

Στην Ιαπωνία, η κεντρική τράπεζα δημοσίευσε τα αποτελέσματα της έρευνας Tankan για το τρίτο τρίμηνο. Η έρευνα Tankan μετρά το επιχειρηματικό κλίμα μεταξύ των εγχώριων εταιρειών και παρακολουθείται στενά από την Τράπεζα της Ιαπωνίας.

Ο δείκτης επιχειρηματικού αισιοδοξίας μεταξύ των μεγάλων ιαπωνικών κατασκευαστών αυξήθηκε σε +14 για το τρίτο τρίμηνο από +13 το προηγούμενο τρίμηνο, αλλά ήταν χαμηλότερος από το +15 που ανέμεναν οι οικονομολόγοι στη δημοσκόπηση του  Reuters. Ο δείκτης μη κατασκευαστικών δραστηριοτήτων παρέμεινε σταθερός στο +34.

Η Τράπεζα της Ινδίας διατήρησε τα επιτόκια στο 5,5%, σύμφωνα με τις προσδοκίες των οικονομολόγων που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση του Reuters. Ο Nifty 50 σημείωσε άνοδο 0,68%, ενώ ο δείκτης Sensex σημείωσε άνοδο 0,22%.

Στη Νότια Κορέα, ο δείκτης blue-chip Kospi σημείωσε άνοδο 0,9%, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq κατέγραψε κέρδη 0,56%, τα στοιχεία έδειξαν ότι οι εξαγωγές της αυξήθηκαν με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων 14 μηνών τον Σεπτέμβριο.

Ο δείκτης Taiwan Weighted Index ηγήθηκε της κούρσας των κερδών στην Ασία, σημειώνοντας άνοδο 1,14%, καθώς οι μετοχές των εταιρειών υγειονομικής περίθαλψης και τεχνολογίας τροφοδότησαν την άνοδο του δείκτη.

Η TSMC, η μεγάλη εταιρεία κατασκευής μικροτσίπ, σημείωσε άνοδο 2,3% μετά την άνοδο της Nvidia σε κεφαλαιοποίηση άνω των 4,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο δείκτης S&P/ASX 200 της Αυστραλίας παρέμεινε αμετάβλητος.

Οι αγορές στην ηπειρωτική Κίνα και το Χονγκ Κονγκ παρέμειναν κλειστές λόγω αργίας.

