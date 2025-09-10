Ασία: «Πρασίνισαν» τα ταμπλό - Ισχυρά κέρδη σε Χονγκ Κονγκ και Ν. Κορέα

Με κέρδη έκλεισαν την Τετάρτη οι ασιατικές αγορές, ακολουθώντας τη Wall Street, καθώς αυξήθηκαν οι ελπίδες για μείωση των επιτοκίων από τη Fed ενώ οι επενδυτές αξιολόγησαν επίσης τα στοιχεία για τον πληθωρισμό του Αυγούστου από την Κίνα.

Ο CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας σημείωσε άνοδο 0,23%, ενώ ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ κινήθηκε ανοδικά 1,07% στο υψηλότερο επίπεδό του από τα τέλη του 2021 και ο δείκτης Hang Seng Tech σημείωσε άνοδο 1,3%.

O πληθωρισμός στην Κίνα μειώθηκε κατά 0,4% τον Αύγουστο, σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη, σε αντίθεση με τις προβλέψεις για πτώση 0,2% από οικονομολόγους που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters.

Στο μεταξύ, ο δείκτης τιμών παραγωγού μειώθηκε κατά 2,9% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τις προσδοκίες και βελτιώνοντας την πτώση 3,6% τον Ιούλιο.

Οι μετοχές του Alibaba Group, που είναι εισηγμένες στο Χονγκ Κονγκ, σημείωσαν άνοδο 2,1%, αφού έφτασαν σε υψηλό σχεδόν τεσσάρων ετών νωρίτερα στη συνεδρίαση, μετά την ανακοίνωση της κινεζικής τεχνολογικής startup X Square Robot ότι εξασφάλισε περίπου 100 εκατ.δολάρια σε έναν γύρο χρηματοδότησης με επικεφαλής την Alibaba Cloud.

Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας αυξήθηκε κατά 1,75%, φτάνοντας σε ιστορικό υψηλό στις 3.317,77 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο για έβδομη συνεχόμενη συνεδρίαση.

Το εποχικά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας της χώρας αυξήθηκε ελαφρώς στο 2,6% τον Αύγουστο σε σύγκριση με το 2,5% του Ιουλίου, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία. Ο Kosdaq μικρής κεφαλαιοποίησης αυξήθηκε κατά 0,53%.

Ο δείκτης αναφοράς Nikkei 225 της Ιαπωνίας αυξήθηκε κατά 0,87%, ενώ ο δείκτης Topix αυξήθηκε κατά 0,53%.

Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 σημείωσε κέρδη 0,351%

Οι μετοχές των ασιατικών τεχνολογικών εταιρειών που αποτελούν μέρος της αλυσίδας εφοδιασμού της Apple σημείωσαν άνοδο μετά την κυκλοφορία νέων iPhone, ρολογιών και AirPods την Τρίτη.

Η Foxconn, κατασκευάστρια εταιρεία iPhone με έδρα την Ταϊβάν, σημείωσε άνοδο 1,2% και η Samsung Electronics σημείωσε άνοδο 1,4%.

Ωστόσο, οι επενδυτές φάνηκαν να μην εντυπωσιάζονται από την τελευταία σειρά προϊόντων της Apple, με τις μετοχές της εταιρείας να κλείνουν με πτώση 1,48%.