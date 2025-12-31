Ασία: Περιορισμένη δραστηριότητα σήμερα στο κλείσιμο μιας καλής χρονιάς

Τα περισσότερα ασιατικά χρηματιστήρια παρέμειναν κλειστά την Τετάρτη, την τελευταία ημέρα συναλλαγών του 2025, αλλά οι αγορές της περιοχής κλείνουν το έτος με σημαντικά κέρδη, με τις μετοχές τεχνολογίας να οδηγούν την κούρσα, εν μέσω της αυξανόμενης ζήτησης για Τεχνητή Νοημοσύνη, παρά τις περιόδους αστάθειας που συνδέονται με την εμπορική πολιτική των ΗΠΑ.

Με τις μεγάλες αγορές, συμπεριλαμβανομένων της Ιαπωνίας, της Νότιας Κορέας και αρκετών χρηματιστηρίων της Νοτιοανατολικής Ασίας, να είναι κλειστές για τις διακοπές της Πρωτοχρονιάς, η χρηματιστηριακή δραστηριότητα ήταν περιορισμένη σε ολόκληρη την περιοχή.

Ο αυστραλιανός δείκτης S&P/ASX 200 υποχώρησε κατά 0,03% και έκλεισε στα 8.714,3.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε κατά 0,87% και έκλεισε στα 25.630,54, ενώ ο δείκτης CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας υποχώρησε κατά 0,44%.

Η κινεζική οικονομία έκλεισε το έτος με μια ελαφρώς λιγότερο απαισιόδοξη νότα, καθώς η βιομηχανική δραστηριότητα αυξήθηκε τον Δεκέμβριο για πρώτη φορά από τον Μάρτιο, ξεπερνώντας τις προσδοκίες, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη.

Ο επίσημος δείκτης των υπευθύνων προμηθειών στον τομέα της μεταποίησης αυξήθηκε σε 50,1 τον Δεκέμβριο, πάνω από το 49,2 που προέβλεπαν οι οικονομολόγοι σε δημοσκόπηση του Reuters και υψηλότερα από το 49,2 του Νοεμβρίου. Μια τιμή πάνω από 50 υποδηλώνει επέκταση.

Πάντως, οι ασιατικές αγορές αναμένεται να σημειώσουν εξαιρετικά ετήσια κέρδη, καθώς σημείωσαν σταθερά κέρδη κατά το μεγαλύτερο μέρος του 2025, κυρίως λόγω των ισχυρών επιδόσεων στους τομείς της τεχνολογίας και των τσιπ.

Ο ενθουσιασμός των επενδυτών για την υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης έδωσε ώθηση στους κατασκευαστές τσιπ, τους διαχειριστές data centers και τους προμηθευτές υλικού, συμβάλλοντας στην άνοδο των περιφερειακών δεικτών, ακόμη και όταν η ευρύτερη οικονομική ανάπτυξη παρέμεινε άνιση.

Οι αγορές με μεγάλη έκθεση στις εξαγωγές τεχνολογίας, όπως η Νότια Κορέα, το Χονγκ Κονγκ και η Ταϊβάν, ήταν από τις πιο δυναμικές φέτος.

Ο ιαπωνικός Nikkei 225 αναμένεται να σημειώσει άνοδο άνω του 26% φέτος, ενώ ο KOSPI της Νότιας Κορέας είναι σε πορεία να σημειώσει άνοδο άνω του 75%.

Ο δείκτης Shanghai Composite της Κίνας αναμένεται να σημειώσει άνοδο 18% το 2025, ενώ ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ έχει σημειώσει άνοδο σχεδόν 28%.

Ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας αναμένεται να σημειώσει άνοδο 7%, ενώ ο Nifty 50 της Ινδίας αναμένεται να σημειώσει ετήσια άνοδο 10%.

Ωστόσο, τα κέρδη είχαν τα πάνω και τα κάτω τους από την αστάθεια που προκάλεσαν οι εμπορικές εντάσεις. Οι επαναλαμβανόμενες ανακοινώσεις για δασμούς από τον Ντόναλντ Τραμπ καθ' όλη τη διάρκεια του 2025 προκάλεσαν αναταραχή στις αγορές σε διάφορα σημεία, ιδίως στις μετοχές που συνδέονται με τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού.

Με το 2025 να πλησιάζει στο τέλος του, οι επενδυτές αναμένεται να επικεντρωθούν εκ νέου τον Ιανουάριο στις προοπτικές κερδών, τα σήματα των κεντρικών τραπεζών και τις εξελίξεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία έχει αναδειχθεί ως το κυρίαρχο θέμα που διαμορφώνει την απόδοση των μετοχών σε ολόκληρη την Ασία.