Ασία: Μεικτές τάσεις με κέρδη στην Ιαπωνία λόγω Softbank και απώλειες σε Κίνα και Χονγκ Κονγκ

Με οδηγό τη Softbank, o Nikkei έκλεισε με κέρδη την Τετάρτη, ενώ αντίθετα τόσο ο CSI 300 στην Κίνα, όσο και ο Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έκλεισαν με απώλειες στις ασιατικές αγορές, καθώς η επιβράδυνση της ανάπτυξης των υπηρεσιών στην Κίνα ενίσχυσε τις ανησυχίες για μια οικονομία που αντιμετωπίζει μια παρατεταμένη ύφεση στον τομέα των ακινήτων.

Ο ιαπωνικός Nikkei σημείωσε άνοδο 1,14%, ενώ ο ευρύτερος δείκτης MSCI για τις μετοχές της Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας υποχώρησε 0,12%, επηρεασμένος από τις απώλειες στις κινεζικές αγορές.

Ο δείκτης blue-chip CSI300 της Κίνας υποχώρησε κατά 0,5%, ενώ ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ έχασε 1,3%.

Στις αγορές ομολόγων, οι κινήσεις των ιαπωνικών κρατικών ομολόγων (JGB) ήταν πιο ομαλές την Τετάρτη, αν και συνέχισαν να αντιμετωπίζουν πτωτική πίεση, καθώς οι επενδυτές ενέτειναν τις προσδοκίες για αύξηση των επιτοκίων από την Τράπεζα της Ιαπωνίας αργότερα αυτό το μήνα.

Η απόδοση των 10ετών έφτασε στο υψηλότερο επίπεδό της από τον Ιούνιο του 2008, στο 1,885%, ενώ η απόδοση των 2ετών αυξήθηκε κατά μία μονάδα βάσης, στο 1,015%.

Η SoftBank οδήγησε την κούρσ των κερδών στις ιαπωνικές μετοχές τεχνολογικού κλάδου την Τετάρτη, ακολουθώντας τις αντίστοιχες της Wall Street και ενισχύοντας τον Nikkei 225.

Η μεγάλη επενδυτική εταιρεία με έμφαση στην τεχνολογία, σημείωσε άνοδο άνω του 6%, διακόπτοντας μια σειρά τριών συνεδριάσεων με απώλειες. Η ιαπωνική Tokyo Electron, η οποία παρέχει βασικό εξοπλισμό κατασκευής τσιπ σε εργοστάσια που κατασκευάζουν τσιπ Nvidia, σημείωσε άνοδο άνω του 4%.

Ο Kospi της Νότιας Κορέας έκλεισε με κέρδη 1,04% στα 4.036,3, ενώ ο Kosdaq μικρής κεφαλαιοποίησης έκλεισε 0,39% υψηλότερα στα 932,01.

Τα αναθεωρημένα στοιχεία για το ΑΕΠ του τρίτου τριμήνου της χώρας έδειξαν ότι η οικονομία της χώρας αυξήθηκε κατά 1,8% σε ετήσια βάση, σε σύγκριση με 1,7% στην αρχική εκτίμηση, σύμφωνα με στοιχεία της κεντρικής τράπεζας που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη.

Ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας σημείωσε άνοδο 0,18% και έκλεισε στα 8.595,2. Τα στοιχεία για το ΑΕΠ της χώρας για το τρίτο τρίμηνο δεν ανταποκρίθηκαν στις εκτιμήσεις την Τετάρτη, αλλά κατέγραψαν την ισχυρότερη ανάπτυξη των τελευταίων δύο ετών περίπου.

Το ΑΕΠ της χώρας αυξήθηκε κατά 2,1% σε ετήσια βάση, σημειώνοντας την ισχυρότερη επέκταση από το τρίτο τρίμηνο του 2023, αλλά δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες των οικονομολόγων που ρωτήθηκαν από το Reuters για αύξηση 2,2%.