Ασία: Μεικτά πρόσημα με φόντο τα στοιχεία για τον PMI στην Κίνα

Τα χειρότερα του αναμενομένου στοιχεία για την μεταποίηση στην Κίνα σε συνδυασμό με τις προβλέψεις για τα επιτόκια σε Fed και στην Ιαπωνία έφεραν κέρδη και απώλειες στα ασιατικά χρηματιστήρια τη Δευτέρα μετά από έναν καλό Νοέμβριο.

Στην Ιαπωνία το υποτιμημένο γιεν σταθεροποιήθηκε και οι αποδόσεις των ιαπωνικών κρατικών ομολόγων ανέβηκαν στα υψηλότερα επίπεδα από το 2008.

Το ενδιαφέρον στην αγορά συναλλάγματος επικεντρώθηκε στο γιεν το οποίο ενισχύθηκε, καθώς ο διοικητής της Τράπεζας της Ιαπωνίας, Κάζουο Ουέντρα, έδωσε το πιο σαφές μέχρι στιγμής μήνυμα ότι η αύξηση των επιτοκίων ενδέχεται να γίνει σύντομα.

Οι δηλώσεις του Ουέντα ώθησαν τον Nikkei σε πτώση περίπου 2% και τις αποδόσεις των ιαπωνικών κρατικών ομολόγων σε υψηλά 17 ετών.

Οι επενδυτές είναι επιφυλακτικοί όσον αφορά την παρέμβαση για την ανάσχεση της πτώσης του γιεν, μετά από αρκετές προφορικές προειδοποιήσεις από αξιωματούχους του Τόκιο.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ, ωστόσο, σημείωσε άνοδο 0,47%, αλλά η διάθεση ήταν γενικά συγκρατημένη.

Στην Κίνα ο δείκτης CSI 300 των blue chip μετοχών σημείωσε άνοδο 1,1% και έκλεισε στα 4.576,49.

Σύμφωνα με ιδιωτική έρευνα που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα, η βιομηχανική δραστηριότητα της Κίνας συρρικνώθηκε απροσδόκητα τον Νοέμβριο, καθώς η χαμηλή εγχώρια ζήτηση συνέχισε να επηρεάζει αρνητικά τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.

Ο δείκτης RatingDog China General Manufacturing PMI, που διεξάγεται από την S&P Global, υποχώρησε στο 49,9 τον Νοέμβριο, κάτω από τις προσδοκίες των αναλυτών για 50,5, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters.

Ο δείκτης ακολουθεί τα επίσημα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Κυριακή, τα οποία δείχνουν ότι η βιομηχανική δραστηριότητα της Κίνας βελτιώθηκε ελαφρώς στο 49,2 τον Νοέμβριο, αλλά παρέμεινε σε συρρίκνωση για όγδοο συνεχόμενο μήνα. Οι υπηρεσίες εξασθένησαν καθώς η ώθηση από τις προηγούμενες αργίες εξασθένησε.

Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας υποχώρησε κατά 0,16% στα 3.920,37, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq σημείωσε άνοδο 1,06% στα 922,38.

Ο δείκτης ASX/S&P 200 της Αυστραλίας υποχώρησε κατά 0,57% στα 8.565,2.