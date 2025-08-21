Ασία: Μεικτά πρόσημα με το βλέμμα στη Fed – Ρεκόρ για τον ASX στην Αυστραλία

Η επικείμενη ομιλία του Τζερόμ Πάουελ την Παρασκευή κρατά επιφυλακτικούς τους επενδυτές στα χρηματιστήρια της Ασίας, με τον ASX στην Αυστραλία πάντως να καταγράφει ρεκόρ, ξεπερνώντας τις 9.000 μονάδες.

Κεντρικοί τραπεζίτες από όλο τον κόσμο θα παραστούν στην εκδήλωση, η οποία ξεκινά αργότερα μέσα στην ημέρα, με επίκεντρο την ομιλία του προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ, την Παρασκευή, καθώς οι επενδυτές προσπαθούν να ζυγίσουν τις πιθανότητες μείωσης των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο.

Ο δείκτης αναφοράς S&P/ASX 200 της Αυστραλίας σημείωσε άνοδο 1,1% και ξεπέρασε το όριο των 9.000, καθώς ύξηση σημειώθηκε στους τομείς των καταναλωτικών αγαθών, των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και των ακινήτων, με επικεφαλής την Super Retail Group, η οποία σημείωσε άνοδο 13,9%, ενώ η Vault Minerals και η τεχνολογική εταιρεία Codan σημείωσαν άνοδο 13,1% και 12,97% αντίστοιχα.

Οι επενδυτές στην περιοχή αναμένουν την ανακοίνωση του δείκτη HSBC Composite flash purchasing managers για τον Αύγουστο, ο οποίος παρέχει μια πρώιμη εικόνα της απόδοσης της οικονομίας του ιδιωτικού τομέα και αναμένεται αργότερα σήμερα.

Στην Ινδία οι αγορές σημείωσαν άνοδο με τον δείκτη αναφοράς Nifty 50 να σημειώνει άνοδο 0,24%, ενώ ο δείκτης BSE Sensex κινήθηκε ανοδικά 0,32%.

Ο ιαπωνικός Nikkei, οποίος έφτασε σε ιστορικό υψηλό την Τρίτη, σημείωσε πτώση 0,51%, με τις μεγαλύτερες απώλειες να καταγράφονται από τις Daiichi Sankyo, SoftBank Group και Denso Corp. Ωστόσο, σημαντικά κέρδη σημείωσαν η Mitsui Mining and Smelting, η οποία σημείωσε άνοδο 10,68%, και η Advantest, η οποία περιορίστηκε σε κέρδη 1,5%.

Στο μεταξύ, ο ευρύτερος δείκτης Topix σημείωσε πτώση 0,57%.

Οι αποδόσεις των 20ετών κρατικών ομολόγων της Ιαπωνίας αυξήθηκαν στο 2,646%, αφού νωρίτερα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 26 ετών.

Στη Νότια Κορέα, ο δείκτης Kospi σημείωσε άνοδο 0,7%, και υποχώρησε σε χαμηλό έξι εβδομάδων την Τετάρτη, αλλά δεν απέχει πολύ από το υψηλό τεσσάρων ετών που σημειώθηκε στις 31 Ιουλίου. ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq παρέμεινε αμετάβλητος, ενώ ο CSI 300 στην Κίνα κατέγραψε κέρδη 0,2%.

Οι μετοχές της τεχνολογικής εταιρείας Baidu υποχώρησαν έως και 5%, αφού τα συνολικά έσοδά της, ύψους 32,71 δισεκατομμυρίων γουάν (4,56 δισ. δολάρια) κατά τη διάρκεια του τριμήνου που έληξε στις 30 Ιουνίου, μειώθηκαν κατά 3,7% σε σχέση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους.

Οι αναλυτές κατά μέσο όρο είχαν εκτιμήσει τα τριμηνιαία έσοδα στα 32,76 δισ. γουάν, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η LSEG.