Ασία: «Κοκκίνισαν» τα ταμπλό στον απόηχο της νέας έντασης μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ

Κατακόρυφη πτώση κατέγραψαν οι ασιατικές αγορές τη Δευτέρα, μετά την αναζωπύρωση στον σινοαμερικανικό εμπορικό πόλεμο που τρόμαξε τις αγορές με ήδη υψηλές αποτιμήσεις.

Οι ιαπωνικές αγορές είχαν τα δικά τους προβλήματα με την ανάληψη της πρωθυπουργίας από τη νέα ηγέτιδα του LDP, Σανάε Τακαΐτσι, να βρίσκεται πλέον υπό αμφισβήτηση, συμβάλλοντας σε μια απότομη ανάκαμψη του γιεν και μια πτώση 5% στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Nikkei την Παρασκευή.

Ο Nikkei παρέμεινε κλειστός τη Δευτέρα λόγω αργίας.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης NKc1 διαπραγματεύονταν με άνοδο 1,5% στα 46.770, αλλά αυτό ήταν ακόμα πολύ κάτω από το κλείσιμο των 48.088.

Ισχυρές απώλειες κατέγραψε στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng (-2,2%).

Οι αγορές στη Νότια Κορέα και συγκεκριμένα ο Kospi υποχώρησε 0,7% και ο Kosdaq της μικρής κεφαλαιοποίησης κινήθηκε ήπια ανοδικά (0,12%) , ενώ η Αυστραλία υποχώρησε 0,84%.

Ο ευρύτερος δείκτης της MSCI για τις μετοχές της Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας υποχώρησε 1,6%.

Οι κινεζικές blue chips του CSI 300 υποχώρησαν 0,5%, αν και οι τομείς των σπάνιων γαιών και των ημιαγωγών σημείωσαν άνοδο.

Ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου της Κίνας κατηγόρησε τις ΗΠΑ για την υπόσχεση του Τραμπ την Παρασκευή να επιβάλει επιπλέον δασμούς 100% σε αυτές τις εισαγωγές, μετά την επιβολή νέων ελέγχων στις εξαγωγές σπάνιων γαιών από την Κίνα.

Οι πρόσφατες ανακοινώσεις πολιτικής ενδέχεται να σηματοδοτούν ότι η Κίνα σκοπεύει να πιέσει για μεγαλύτερες παραχωρήσεις από τις ΗΠΑ, έγραψε η Goldman Sachs σε σημείωμα την Κυριακή.

Οι εξαγωγές της Κίνας αυξήθηκαν με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων έξι μηνών τον Σεπτέμβριο, ενώ οι εισαγωγές σημείωσαν την ισχυρότερη άνοδο σε περισσότερο από ένα χρόνο, ακόμη και αν η εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ παραμένει ασαφής.

Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 8,3% τον Σεπτέμβριο σε δολάρια ΗΠΑ σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, σύμφωνα με τα τελωνειακά στοιχεία της Κίνας που δημοσιεύθηκαν τη Δευτέρα, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων της Reuters για αύξηση 7,1% και ανακάμπτοντας από το χαμηλό έξι μηνών του Αυγούστου.