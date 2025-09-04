Ασία: Κέρδη στις περισσότερες αγορές με ώθηση από τη Wall και τις προοπτικές μείωσης των επιτοκίων

Το ράλι των τεχνολογικών μετοχών στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης την Τετάρτη ώθησε προς τα πάνω και τις πιο πολλές ασιατικές αγορές, ενώ ενισχύονται τα μηνύματα περί μείωσης των επιτοκίων από τη Fed.

Παράλληλα, σημαντικό ρόλο έπαιξε και η ομαλή δημοπρασία ιαπωνικών ομολόγων πολύ μακροπρόθεσμης διάρκειας.

Οι αγορές σημείωσαν άνοδο στην Αυστραλία, την Ινδία και την Ιαπωνία, αλλά οι κινεζικές σημείωσαν τη μεγαλύτερη πτώση από τον Απρίλιο, λόγω των αναφορών για ρυθμιστική παρέμβαση με σκοπό τον περιορισμό της ανεξέλεγκτης κερδοσκοπίας.

Ο ευρύτερος δείκτης MSCI για τις μετοχές της Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας, έχασε τα αρχικά κέρδη και σημείωσε πτώση 0,2%, επηρεασμένος αρνητικά από τις απώλειες στην Κίνα.

Ο CSI 300 υποχώρησε 2% καταγράφοντας απώλειες για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, μετά την αναφορά του Bloomberg News ότι οι χρηματοπιστωτικές ρυθμιστικές αρχές ετοιμάζουν μέτρα για την τόνωση της αγοράς.

Οι μετοχές της Αυστραλίας σημείωσαν άνοδο 1%, ανακάμπτοντας από τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση τους από τον Απρίλιο, ενώ ο Nikkei 225 σημείωσε άνοδο 1,53% καθώς οι εγχώριες μετοχές τεχνολογίας σημείωσαν άνοδο, με επικεφαλής την SoftBank Group, η οποία σημείωσε άνοδο άνω του 6%.

Οι μετοχές της Fujikura, κατασκευαστή κυκλωμάτων και οπτικών καλωδίων, και της Advantest, προμηθευτή της Nvidia, αυξήθηκαν κατά 6,04% και 4,63% αντίστοιχα.

Ο δείκτης αναφοράς Sensex της Ινδίας σημείωσε άνοδο 1,1% κατά την έναρξη των αγορών, μετά την απόφαση της κυβέρνησης να μειώσει τους φόρους σε διάφορα αγαθά, προκειμένου να τονώσει την κατανάλωση και να αντισταθμίσει τους δασμούς των ΗΠΑ.

Στην Αυστραλία, ο δείκτης αναφοράς S&P/ASX 200 σημείωσε άνοδο 0,96%, μετά την ανακοίνωση της Αυστραλιανής Στατιστικής Υπηρεσίας την Πέμπτη ότι οι δαπάνες των νοικοκυριών της χώρας τον Ιούλιο αυξήθηκαν κατά 0,5% σε μηνιαία βάση.

Στο μεταξύ, ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας σημείωσε άνοδο 0,14% και ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq σημείωσε άνοδο 1,04%.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ ανέτρεψε την πορεία του και σημείωσε πτώση 1,07%.