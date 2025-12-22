Ασία: Κέρδη στις αγορές - Σταθερά διατήρησε τα επιτόκια δανεισμού η Κίνα

Με το δεξί μπήκε η εβδομάδα στα ασιατικά χρηματιστήρια με τους επενδυτές να αξιολογούν την απόφαση της κεντρικής τράπεζας της Κίνας να διατηρήσει σταθερά τα βασικά επιτόκια δανεισμού.

Η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας διατήρησε τα βασικά επιτόκια δανεισμού 1 έτους και 5 ετών αμετάβλητα στο 3% και 3,5% αντίστοιχα, για έβδομη συνεχόμενη συνεδρίαση, σύμφωνα με έρευνα του Reuters. Το επιτόκιο ενός έτους επηρεάζει τα περισσότερα νέα και εκκρεμή δάνεια, ενώ το επιτόκιο αναφοράς πέντε ετών επηρεάζει τις υποθήκες.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ κατέγραψε κέρδη 0,26%, ενώ ο δείκτης CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας σημείωσε άνοδο 0,95% και έκλεισε στα 4.611,62.

Ο δείκτης S&P/ASX 200 της Αυστραλίας κινήθηκε ανοδικά κατά 0,91% και έκλεισε την ημέρα διαπραγμάτευσης στα 8.699,9.

Ο Nikkei 225 της Ιαπωνίας κατέγραψε αύξηση 1,81% στις 50.402,39 μονάδες, ενώ ο Topix έκλεισε κι αυτός με άνοδο 0,64% στις 3.405,17 μονάδες. Η Τράπεζα της Ιαπωνίας αύξησε το επιτόκιο πολιτικής της κατά 25 μονάδες βάσης στο 0,75% —το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών δεκαετιών— την περασμένη Παρασκευή.

Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας σημείωσε άνοδο 2,12% στις 4.105,93 μονάδες, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq σημείωσε άνοδο 1,52% στις 929,14 μονάδες.