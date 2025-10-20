Ασία: Κέρδη σε Κίνα και Χονγκ Κονγκ παρά την επιβράδυνση της ανάπτυξης – Άλμα 3,2% και για τον Nikkei

Η είδηση πως ο ρυθμός ανάπτυξης στην Κίνα στο γ' τρίμηνο επιβραδύνθηκε στο 4,8% δεν προκάλεσε πανικό στις ασιατικές αγορές, με τον Hang Seng να κλείνει με κέρδη άνω του 2%.

Σε ετήσια βάση, η ανάπτυξη 4,8% στην Κίνα εξακολουθεί να είναι η χαμηλότερη σε ένα χρόνο. Η συνεχιζόμενη πτώση των τιμών των κατοικιών στην Κίνα έδειξε επίσης ότι ο τομέας των ακινήτων εξακολουθεί να αποτελεί μεγάλο εμπόδιο για την οικονομία, τον πλούτο των νοικοκυριών και τις δαπάνες, με τις λιανικές πωλήσεις να αυξάνονται μόλις 3,0% σε ετήσια βάση.

Οι επενδυτές ελπίζουν σε περισσότερα μέτρα τόνωσης της οικονομίας, καθώς οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής συνεδριάζουν αυτή την εβδομάδα για να συζητήσουν το τελευταίο πενταετές σχέδιο, αν και οι αγορές έχουν συνηθίσει να απογοητεύονται.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο δείκτης των blue chips, CSI 300 έκλεισε με άνοδο 0,4% στην ηπειρωτική Κίνα ενώ στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng ενισχύθηκε 2,34% και ο Hang Seng Tech έκανε επίσης άλμα 2,8%.

Ίδια εικόνα και στην Ιαπωνία με τον Nikkei να κλείνει με άνοδο 3,2%, παίρνοντας ώθηση από την είδηση ότι το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα και το Κόμμα Καινοτομίας της Ιαπωνίας συμφώνησαν να σχηματίσουν κυβέρνηση συνασπισμού, προετοιμάζοντας το έδαφος για την πρώτη γυναίκα πρωθυπουργό της χώρας.

Οι αναλυτές υποθέτουν ότι η Σανάε Τακαΐτσι θα είναι υπέρ των μέτρων τόνωσης της οικονομίας και κατά της περαιτέρω αύξησης των επιτοκίων, κάτι που είναι αρνητικό για το γιεν και τα ομόλογα, αλλά θετικό για τις μετοχές.

Οι μετοχές στη Νότια Κορέα σημείωσαν άνοδο 1,8%, ενώ ο ευρύτερος δείκτης MSCI για τις μετοχές της Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας ενισχύθηκε κατά 1,3%.

Στην Αυστραλία ο ASX 200 έκλεισε με κέρδη 0,4%.