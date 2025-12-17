Ασία: Κέρδη με φόντο τα macro της Ιαπωνίας - Ανέκαμψαν οι τεχνολογικές μετοχές

Η – καλύτερη του αναμενομένου – αύξηση των εξαγωγών στην Ιαπωνία οδήγησε σε κέρδη την πλειονότητα των ασιατικών αγορών.

Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές της Ιαπωνίας τον Νοέμβριο αυξήθηκαν κατά 6,1% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε το υπουργείο Οικονομικών της χώρας την Τετάρτη. Η αύξηση ξεπέρασε κατά πολύ τις προσδοκίες των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters, οι οποίοι προέβλεπαν μέση αύξηση 4,8%, και ήταν υψηλότερη από το 3,6% που καταγράφηκε τον προηγούμενο μήνα.

Ο Nikkei 225 σημείωσε άνοδο 0,26% και έκλεισε στα 49.512,28, ενώ ο δείκτης Topix έκλεισε σχεδόν αμετάβλητος στα 3.369,39. Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας σημείωσε άνοδο 1,43% στα 4.056,41 και ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq σημείωσε πτώση 0,55% στα 911,07.

H ιαπωνική SBI Shinsei Bank σημείωσε άνοδο άνω του 12% μετά από δημόσια εγγραφή αξίας 322 δισ. γιεν (2,1 δισ. δολάρια). Η τιμή της μετοχής ορίστηκε στα 1.450 γιεν.

Ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας σημείωσε πτώση 0,16% στα 8.585,2.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ σημείωσε άνοδο 0,9%, ενώ ο CSI 300 στην ηπειρωτική Κίνα έκλεισε με κέρδη 1,83% στα 4.579,88.

Οι μετοχές της κινεζικής εταιρείας κατασκευής μικροτσίπ MetaX Integrated Circuits σημείωσαν άνοδο άνω του 700% κατά την πρώτη τους εμφάνιση στην αγορά της Σαγκάης την Τετάρτη, μετά την αρχική δημόσια προσφορά της εταιρείας ύψους σχεδόν 600 εκατ.δολαρίων.

Παρόμοια με την Moore Threads, η οποία σημείωσε ισχυρό ντεμπούτο στις αρχές του μήνα, η MetaX αναπτύσσει μονάδες επεξεργασίας γραφικών για AI εφαρμογές, αξιοποιώντας έναν ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα που ωθείται από την αυξανόμενη υιοθέτηση υπηρεσιών Τεχνητής Νοημοσύνης.

Οι μετοχές του ανταλλακτηρίου crypto HashKey άνοιξαν περίπου 3% υψηλότερα κατά το ντεμπούτο τους στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ, αφού συγκέντρωσαν περίπου 207 εκατ. δολάρια στην αρχική δημόσια προσφορά τους.