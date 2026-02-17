Ασία: Κέρδη και απώλειες εν μέσω αργιών σε πολλές αγορές

Μεικτά πρόσημα παρουσίασαν την Τρίτη τα ασιατικά χρηματιστήρια εν μέσω αργίας σε Κίνα, Χονγκ Κονγκ, Ν. Κορέα και Σιγκαπούρη λόγω της Κινεζικής Πρωτοχρονιάς.

Οι δείκτες Nikkei 225 και TOPIX της Ιαπωνίας υποχώρησαν κατά 0,4% και 0,7% αντίστοιχα την Τρίτη, επεκτείνοντας τις απότομες απώλειες από την προηγούμενη συνεδρίαση μετά τα δυσοίωνα στοιχεία για το ΑΕΠ για το δ' τρίμηνο.

Πάντως, το selloff στις μετοχές τεχνολογίας δεν αποφεύχθηκε εν μέσω συνεχιζόμενων ανησυχιών για τον αντίκτυπο της Τεχνητής Νοημοσύνης στον κλάδο - έχοντας ήδη πλήξει τις μετοχές software την περασμένη εβδομάδα.

Τα στοιχεία στην Ιαπωνία έδειξαν ότι τα μέτρα τόνωσης στα τέλη του 2025 από το Τόκιο είχαν αποφέρει περιορισμένα αποτελέσματα και ενίσχυσαν την ιδέα ότι η πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι πιθανότατα θα πρέπει να λάβει περισσότερα μέτρα για την υποστήριξη της ανάπτυξης.

Ο δείκτης ASX 200 της Αυστραλίας αυξήθηκε κατά 0,24%, κυρίως χάρη στα κέρδη της εταιρείας «κολοσσού» στην εξόρυξη BHP Group Ltd, μετά την καταγραφή ισχυρών κερδών για το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους.

Η BHP κατέγραψε κέρδη 7% σε ιστορικό υψηλό και ήταν η μεγαλύτερη ώθηση για τον ASX 200, βοηθώντας τον να ξεπεράσει τις μειώσεις σε άλλους τομείς.

Η μεγαλύτερη μεταλλευτική εταιρεία στον κόσμο κατέγραψε ισχυρές αποδόσεις από ένα ράλι τιμών χαλκού στα τέλη του 2025, ενώ η παραγωγή σιδηρομεταλλεύματος σε ιστορικό υψηλό ενίσχυσε επίσης τα κέρδη της.