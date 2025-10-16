Ασία: Ισχυρά κέρδη στη Ν. Κορέα – Ράλι στις μετοχές τεχνολογίας σε όλη την περιοχή

Ανοδικά κινήθηκαν οι ασιατικές αγορές την Πέμπτη, με τον τομέα των τσιπ και γενικά την τεχνολογία να παρουσιάζει ανοδική τάση μετά από μια ισχυρή ανάκαμψη των αντίστοιχων μετοχών στις ΗΠΑ.

Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας έφτασε σε ιστορικό υψηλό την Πέμπτη, αφού το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ανέβασε τις προβλέψεις για την ανάπτυξη της χώρας το 2025 από 0,8% σε 0,9% στην έκθεση του Οκτωβρίου.

Οι μετοχές της Νότιας Κορέας έλαβαν επίσης ώθηση μετά τη συνέντευξη του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ στο CNBC την Τετάρτη, στην οποία δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον «πρόκειται να ολοκληρώσει» τις εμπορικές διαπραγματεύσεις με την ασιατική χώρα.

Οι εταιρείες αυτοκινήτων, ηλεκτρονικών και βιομηχανικού εξοπλισμού οδήγησαν την κούρσα των κερδών στον δείκτη Kospi.

Οι μετοχές της Samsung Electronics αυξήθηκαν κατά 2,32% σε ιστορικό υψηλό, ενώ η Hyundai Motor σημείωσε άνοδο περίπου 8%. Η Kia επίσης σημείωσε άνοδο περίπου 7%.

Ο Kospi σημείωσε άνοδο 2,16%, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq σημείωσε άνοδο 0,07%.

Ο ιαπωνικός Nikkei σημείωσε άνοδο 1,27%, με τις μετοχές που σχετίζονται με τα τσιπ και την Τεχνητή Νοημοσύνη να ωθούν τον δείκτη προς τα πάνω.

Οι αγορές στην Ταϊβάν σημείωσαν άνοδο 1,4%, και ο δείκτης μετοχών της Αυστραλίας .ASJO σημείωσε άνοδο 1,1%, με τους τρεις δείκτες να αγγίζουν ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Ήπιες μεταβολές (+0,12%) για τον CSI 300 στην Κίνα ενώ ο Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ υποχώρησε 0,3%.