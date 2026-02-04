Ασία: Ήπια κέρδη αλλά με ρεκόρ στην Κορέα – Απώλειες για τον Nikkei

Με θετικά πρόσημα έκλεισαν στην πλειονότητά τους οι ασιατικές αγορές, αν και τα κέρδη περιορίστηκαν καθώς η άνοδος των μετοχών τεχνολογίας επιβραδύνθηκε από τις απώλειες στη Wall Street.

Η Wall Street έκλεισε με πτώση, με τις τεχνολογικές μετοχές να οδηγούν την κούρσα των απωλειών, καθώς επανήλθαν οι ανησυχίες για πιθανές αναταράξεις από τις ραγδαίες εξελίξεις στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ο Nasdaq σημείωσε μεγαλύτερη πτώση από τους ευρύτερους δείκτες, ενώ οι επενδυτές υιοθέτησαν μια προσεκτική στάση εν όψει των σημαντικών αποτελεσμάτων των μεγάλων αμερικανικών εταιρειών τεχνολογίας.

Η Alphabet αναμένεται να ανακοινώσει τα αποτελέσματά της αργότερα την Τετάρτη, έπειτα από την Amazon την Πέμπτη, με τις δύο εταιρείες να θεωρούνται κρίσιμες δοκιμασίες για τη δύναμη των δαπανών που σχετίζονται με τη διαφήμιση, το cloud και την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ο KOSPI σε ιστορικά υψηλά

Οι ασιατικές αγορές έρχονταν από μια ισχυρή προηγούμενη συνεδρίαση, κατά την οποία οι μετοχές σημείωσαν άνοδο σε ολόκληρη την περιοχή.

Ο KOSPI της Νότιας Κορέας σημείωσε άνοδο 1,5% την Τετάρτη, φτάνοντας σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, στις 5.361,85 μονάδες. Ο δείκτης σημείωσε άνοδο σχεδόν 7% την Τρίτη, υποστηριζόμενος από τις απότομες αυξήσεις των μετοχών των μεγάλων κατασκευαστών μικροεπεξεργαστών και τεχνολογίας.

8Ο Nikkei 225 της Ιαπωνίας υποχώρησε 0,7% μετά από άνοδο περίπου 4% στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Το κλίμα γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη παρέμεινε ασταθές την Τετάρτη, καθώς η πτώση των μετοχών τεχνολογίας των επηρέασε τις αντίστοιχες μετοχές στην Ασία και προκάλεσε κάποια κέρδη μετά από τις πρόσφατες απότομες αυξήσεις.

Ο δείκτης Shanghai Composite της Κίνας σημείωσε άνοδο 0,85%, ενώ ο δείκτης blue-chip Shanghai Shenzhen CSI 300 έκλεισε κι αυτός με κέρδη 0,8%

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ παρέμεινε αμετάβλητος (+0,03%)

Στην Κίνα, μια ιδιωτική έρευνα που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη έδειξε ότι ο τομέας των υπηρεσιών της χώρας αναπτύχθηκε τον Ιανουάριο με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων τριών μηνών.

Αν και τα στοιχεία αυτά προσέφεραν κάποια διαβεβαίωση σχετικά με την υποκείμενη ζήτηση στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου, οι επενδυτές παρέμειναν επιφυλακτικοί εν μέσω των ανησυχιών για την άνιση ανάπτυξη και την αδύναμη εμπιστοσύνη των καταναλωτών.