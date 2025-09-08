Ασία: Η παραίτηση Ισίμπα στην Ιαπωνία δημιούργησε καλό κλίμα στις αγορές

Με κέρδη έκλεισαν στην πλειονότητά τους οι ασιατικές αγορές τη Δευτέτα, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν θετικά την ανακοίνωση παραίτησης του πρωθυπουργού της Ιαπωνίας Σιγκέρου Ισίμπα το Σαββατοκύριακο και εστίασαν στο βλέμμα τους βασικά οικονομικά δεδομένα.

Ο Nikkei 225 της Ιαπωνίας κατέγραψε άνοδο 1,5% μετά τη δήλωση παραίτησης του πρωθυπουργού, η οποία ήρθε έπειτα από εβδομάδες αυξανόμενης πίεσης για την ήττα του στις εθνικές εκλογές στα τέλη του περασμένου έτους. Ο Topix σημείωσε αύξηση 1,06% κάνοντας ιστορικό υψηλό.

Ο Κοϊζούμι Σιντζίρο, υπουργός Γεωργίας και γιος πρώην πρωθυπουργού, είναι πιθανός υποψήφιος για να αναλάβει τα ηνία, σύμφωνα με τον Στέφαν Άνγκρικ, επικεφαλής οικονομικών της Ιαπωνίας στην Moody's Analytics.

Στο μεταξύ, ο Τακαΐτσι Σανάε, προστατευόμενος του εκλιπόντος πρωθυπουργού Άμπε Σίνζο και δεύτερος στις κομματικές εκλογές του περασμένου έτους, είναι επίσης βασικός υποψήφιος.

Ο Ρίτσαρντ Κέι διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Comgest, δήλωσε ότι η «πολύ θετική ανταπόκριση» της αγοράς τη Δευτέρα ήταν «λίγη έκπληξη», αλλά «αντανακλά τον ενθουσιασμό που περιβάλλει τον Κοϊζούμι και τον Τακαΐτσι».

Ο Κέι επεσήμανε ότι η πιθανή διάδοχος Takaichi, η οποία είναι υπέρμαχος της απελευθέρωσης των ρυθμίσεων και όχι υπέρ των αυξήσεων των επιτοκίων, είναι «πιθανώς η υποψήφια για να οδηγήσει την ανάπτυξη και θα δικαιολογήσει το σημερινό ράλι της αγοράς».

Η απόδοση του 30ετούς ομολόγου της Ιαπωνίας σημειώνει άνοδο κατά 4 μονάδες βάσης στο 3,272%, αφού σημείωσε ιστορικό υψηλό την περασμένη Τετάρτη, έχοντας ξεπεράσει τις 100 μονάδες βάσης φέτος. Η απόδοση του 20ετούς ομολόγου είναι πάνω από 3 μονάδες βάσης υψηλότερη στο 2,676%.

Οι αποδόσεις των ιαπωνικών κρατικών ομολόγων σημειώνουν νέα υψηλά, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τον επίμονο πληθωρισμό, την αυστηρότερη νομισματική πολιτική, καθώς και τη δημοσιονομική αβεβαιότητα.

«Η Ιαπωνία βρίσκεται πλέον σε μια περίοδο παρατεταμένης αβεβαιότητας που οδεύει προς το τέταρτο τρίμηνο του 2025», έγραψαν αναλυτές από την BMI, μια μονάδα της Fitch Solutions. «Παρόλο που ο επόμενος ηγέτης του LDP θα γινόταν κανονικά αυτόματα πρωθυπουργός, είναι θεωρητικά δυνατό η αντιπολίτευση να συσπειρωθεί υπό έναν αντίπαλο υποψήφιο για την πρωθυπουργία».

Ο Kospi της Νότιας Κορέας κατέγραψε άνοδο 0,45% ενώ ο Kosdaq μικρής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο 0,89%.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ σημείωσε άνοδο 0,76%, ενώ ο CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας υποχώρησε κατά 0,3%, μετά την άνοδο των εξαγωγών της Κίνας τον Αύγουστο κατά 4,4% σε όρους δολαρίου ΗΠΑ σε σχέση με το προηγούμενο έτος, χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters για αύξηση 5,0%.

Ο δείκτης αναφοράς S&P/ASX 200 της Αυστραλίας υποχώρησε 0,24%.