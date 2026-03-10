Ασία: Επανέκαμψαν οι αγορές με φόντο την προοπτική λήξης του πολέμου

Οι δηλώσεις Τραμπ ότι ο πόλεμος στο Ιράν πλησιάζει στο τέλος του έφεραν άνεμο αισιοδοξίας στις ασιατικές αγορές, με την Κορέα και την Ιαπωνία να καταγράφουν ισχυρά κέρδη.

Ο Kospi της Νότιας Κορέας έκλεισε με άνοδο άνω του 5% μετά την πτώση των τιμών του πετρελαίου και την ανάκαμψη της Wall Street.

Στους μεγάλους κερδισμένους και ο Nikkei, με τον ιαπωνικό δείκτη να καταγράφει άνοδο 2,8% και τον Topix να ενισχύεται 2,5%.

Οι τιμές του πετρελαίου μειώθηκαν 10% αφότου ο Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να καταλάβει τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ.

Κέρδη κατέγραψαν και άλλοι δείκτες με τον S&P/ASX 200 της Αυστραλίας να κλείνει με κέρδη 1,09%.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ κατέγραψε κέρδη 1,95%, ενώ ο CSI 300 έκλεισε θετικά στο +1,29%.

Παράλληλα, ανάκαμψαν οι μετοχές που σχετίζονται με τα ταξίδια.

Οι μετοχές της Air China, εισηγμένες στο Χονγκ Κονγκ, σημείωσαν άνοδο σχεδόν 3%, ενώ η China Eastern Airlines πρόσθεσε 2,9%. Η China Southern Airlines κέρδισε 2,85%. Η Singapore Airlines σημείωσε άνοδο 1,54%.