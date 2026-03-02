Ασία: Διευρυμένες απώλειες στις αγορές, κέρδη για τις αμυντικές βιομηχανίες

Οι μετοχές του αεροπορικού τομέα καταγράφουν τις μεγαλύτερες απώλειες στα ασιατικά χρηματιστήρια ενώ αντίθετα κέρδη σημειώνουν οι αμυντικές βιομηχανίες και οι ενεργειακές εταιρείες εν μέσω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, μετά την επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν το Σάββατο.

Τα προβλήματα στον εναέριο χώρο της Μέσης Ανατολής και το κλείσιμο αεροδρομίων αναστάτωσαν τις αγορές ταξιδιών, ενώ οι υψηλές τιμές του πετρελαίου αύξησαν τις μετοχές ενέργειας εν μέσω της κλιμάκωσης της σύγκρουσης στο Ιράν.

Οι μετοχές της Singapore Airlines υποχώρησαν περισσότερο από 6%, ακολουθώντας τις πτώσεις του κλάδου. Οι ιαπωνικές ANA και JAL υποχώρησαν η καθεμία πάνω από 4%, ενώ η Cathay Pacific του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε κατά 3,63%. Η αυστραλιανή Qantas και η ταϊβανέζικη Eva Air υποχώρησαν επίσης περισσότερο από 4%, καθώς οι επενδυτές στάθμισαν το υψηλότερο κόστος καυσίμων και τις λειτουργικές διαταραχές.

Οι μετοχές ενέργειας στην Ασία σημείωσαν άνοδο λόγω των υψηλότερων τιμών του αργού πετρελαίου. Οι Woodside Energy στην Αυστραλία, Inpex στην Ιαπωνία κέρδισαν έως και 5%, ενώ η China National Offshore Oil Corporation στο Χονγκ Κονγκ σημείωσαν άνοδο άνω του 3%.

Οι μετοχές των αμυντικών βιομηχανιών επίσης σημείωσαν άνοδο, αν και πιο μέτρια. Οι ιαπωνικές Mitsubishi Heavy Industries, Kawasaki Heavy Industries και IHI σημείωσαν άνοδο 0,47% και άνω του 2% αντίστοιχα. Η ST Engineering της Σιγκαπούρης σημείωσε άνοδο 3%.

Ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei 225 υποχώρησε κατά 1,35%, αντισταθμίζοντας τις προηγούμενες απώλειες, ενώ ο Topix υποχώρησε κατά 1%.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε κατά 2%, ενώ ο CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας έκλεισε με ισχνά κέρδη 0,38%.

Ο αυστραλιανός S&P/ASX 200 παρέμεινε αμετάβλητος παρά τα κέρδη στους τομείς πετρελαίου και εξόρυξης χρυσού.

Άλλες μεγάλες ασιατικές μετοχές του αμυντικού τομέα δεν διαπραγματεύτηκαν τη Δευτέρα, επειδή οι αγορές στη Νότια Κορέα ήταν κλειστές λόγω αργίας.