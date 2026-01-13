Ασία: Άλμα άνω του 3% και ρεκόρ για τον Nikkei - Θετικό κλίμα στις υπόλοιπες αγορές

Η πιθανότητα πρόωρων εκλογών στην Ιαπωνία οδήγησε σε κέρδη τις ιαπωνικές αγορές, με τον Nikkei να κλείνει με νέο ρεκόρ και άνοδο 3,4%, ενώ με θετικό πρόσημο έκλεισαν στην πλειονότητά τους κι οι άλλες ασιατικές αγορές.

Ο ιαπωνικός Nikkei .N225 επέστρεψε από την αργία της Δευτέρας με άνοδο 3,4% σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, βοηθούμενος από την πτώση του γιεν σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα και τις πολλές συζητήσεις για δημοσιονομικά μέτρα τόνωσης της οικονομίας, ενώ ενώ ο Topix σημείωσε άνοδο 2,13%.

Το κυβερνών Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα της Ιαπωνίας αναμένεται να διαλύσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αργότερα αυτό το μήνα και να προχωρήσει σε πρόωρες εκλογές, πιθανότατα τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα NHK. Τα ρεπορτάζ αναφέρουν πως η πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι σχεδιάζει να προκηρύξει πρόωρες εκλογές με την ελπίδα να ενισχύσει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία της κυβέρνησης συνασπισμού της, κάτι που θα της δώσει περιθώρια για πιο επιθετικές πολιτικές.

Στο Χονγκ Κονγκ, ο δείκτης Hang Seng ενισχύθηκε κατά +0,7% (φτάνοντας ενδοσυνεδριακά έως και το +1,4%), καταγράφοντας υψηλό δύο μηνών. Το κλίμα υποβοηθήθηκε από το επιτυχημένο ντεμπούτο της GigaDevice Semiconductor, η οποία είδε τη μετοχή της να εκτοξεύεται στην πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης. Στην ηπειρωτική Κίνα ο δείκτης των blue chip μετοχών CSI 300 έκλεισε με απώλειες 0,64% καθώς οι επενδυτές προχώρησαν σε κατοχύρωση κερδών μετά το πρόσφατο ράλι.

Στη Νότια Κορέα ο δείκτης KOSPI κατέγραψε άνοδο +1,5%, κλείνοντας σε επίπεδα ρεκόρ (4.692 μονάδες) και στην Αυστραλία ο S&P/ASX 200 σημείωσε κέρδη της τάξης του +0,6%.

Τέλος, στην Ινδία ο δείκτης Sensex κινήθηκε κόντρα στο ρεύμα με απώλειες περίπου -0,5%, επηρεασμένος από τις εκροές ξένων κεφαλαίων και τα απογοητευτικά εταιρικά αποτελέσματα στον κλάδο της πληροφορικής (TCS, HCL Tech).