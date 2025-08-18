Απώλειες στις ευρωαγορές, με «πηγές» νευρικότητας από την Ουκρανία έως το Τζάκσον Χολ

Με σημαντική νευρικότητα κινούνται τη Δευτέρα τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, «υποδεχόμενα» τα όσα «τρέχουν» γύρω από τον πόλεμο στην Ουκρανία και καθώς η προσοχή για τις επόμενες μέρες θα βρεθεί και στη νομισματική πολιτική των ισχυρών κεντρικών τραπεζών.

Από τα βασικά θέματα στην προσοχή των επενδυτών είναι οι εξελίξεις γύρω από το Ουκρανικό, μετά και από τη Σύνοδο Κορυφής που είχαν την Παρασκευή στην Αλάσκα των ΗΠΑ ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Το «μενού» για τη Δευτέρα περιλαμβάνει τις επαφές που θα έχει ο Αμερικανός πρόεδρος με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους ισχυρότερους ηγέτες της Ευρώπης στον Λευκό Οίκο.

Οι αγορές αναμένουν το εάν και σε ποιο βαθμό θα υπάρξουν σημάδια αποκλιμάκωσης του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, που συνεχίζει ακάθεκτος για πάνω από 3,5 χρόνια.

Ιδιαίτερα, η προσοχή θα δοθεί στο πόσο μεγάλες θα είναι οι υποχωρήσεις που θα κάνουν οι εμπλεκόμενες πλευρές ώστε να πλησιάσει το σενάριο κατάπαυσης του πυρός.

Στα των κεντρικών τραπεζών, οι προβολείς θα στραφούν τις επόμενες μέρες στο ετήσιο συνέδριο των ισχυρών τραπεζιτών που διεξάγεται στο Τζάκσον Χολ των ΗΠΑ.

Η αμερικανική ομοσπονδιακή τράπεζα (Fed) και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναμένεται να στείλουν ενδείξεις για τα επόμενα βήματα στη νομισματική τους πολιτική. Ενώ η ΕΚΤ διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια της τον Ιούλιο, οι αγορές δίνουν 45% πιθανότητες για μια μείωση των επιτοκίων στην Ευρωζώνη μέχρι το τέλος του 2025.

