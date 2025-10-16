Απώλειες στη Wall Street καθώς οι traders ανησυχούν για τις εμπορικές εντάσεις και το shutdown στις ΗΠΑ

Πτώση καταγράφεται στους βασικούς δείκτες του αμερικανικού χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, παρά τα καλύτερα των αναμενόμενων κέρδη των μεγάλων τραπεζών και τις ισχυρές προβλέψεις εσόδων από τις εταιρείες τεχνολογίας, οι οποίες προσωρινά μετέστρεψαν την προσοχή των επενδυτών από μια σειρά πρόσφατων κλιμακώσεων στον εμπορικό πόλεμο ΗΠΑ - Κίνας.

Οι traders παρακολουθούν στενά τον τελευταίο γύρο εταιρικών κερδών, τις επίμονες εμπορικές εντάσεις ΗΠΑ - Κίνας και το συνεχιζόμενο κυβερνητικό Shutdown.

Στο πλαίσιο αυτό ο S&P 500 παρουσιάζει πτώση 0,23% στις 6.655,25 μονάδες, ο Nasdaq σημειώνει απώλειες 0,08%, στις 22.651,97 μονάδες και ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones χάνει 0,31%, στις 46.108,67 μονάδες.

Η πτώση των μετοχών συνέπεσε με την αύξηση του Δείκτη Μεταβλητότητας Cboe και κινείται χαμηλότερα στις αποδόσεις των ομολόγων και του δολαρίου ΗΠΑ.

Ο VIX εκτινάχθηκε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο, ενώ η απόδοση του 10ετούς ομολόγου του αμερικανικού δημοσίου υποχώρησε, διασπώντας το 4%. Ο δείκτης του δολαρίου ΗΠΑ έχασε 0,3% και έφτασε στα χαμηλότερα επίπεδα της συνεδρίασης το μεσημέρι.

Οι μετοχές Τεχνητής Νοημοσύνης που ηγήθηκαν των πρωινών κερδών έχασαν το μεγαλύτερο μέρος αυτής της ανόδου. Οι Broadcom και Nvidia σημείωσαν, ως επί το πλείστον, μικρές αλλαγές, ενώ οι Meta Platforms και Microsoft υποχώρησαν. Οι μετοχές καταναλωτών, όπως η Walmart και η Costco, κατέγραψαν πτώση σχεδόν 3%.

Στα προβλήματα της αγοράς προστέθηκαν οι πτώσεις των περιφερειακών τραπεζών Zions και Western Alliance. Η μετοχή της Zions υποχώρησε σχεδόν 9% μετά την ανάληψη σημαντικής χρέωσης λόγω επισφαλών δανείων σε δύο δανειολήπτες. Η μετοχή της Western Alliance σημείωσε πτώση 8% μετά από ισχυρισμούς ότι ένας δανειολήπτης διέπραξε απάτη.

Ο τραπεζικός κλάδος εμφανίζει κάποια αναστάτωση μετά τις πτωχεύσεις δύο εταιρειών που σχετίζονται με την αυτοκινητοβιομηχανία, εγείροντας ανησυχίες για χαλαρές πρακτικές δανεισμού, ειδικά στην αδιαφανή αγορά ιδιωτικών πιστώσεων.

Η Jefferies, η οποία έχει επενδύσει στην First Brands, έχασε 7%.

Οι εμπορικές εντάσεις μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ έχουν πρόσφατα ενταθεί, προσθέτοντας αστάθεια στη Wall Street.