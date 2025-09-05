Απώλειες στη Wall Street εν μέσω φόβων για ύφεση και προσδοκιών για χαμηλότερα επιτόκια

Πτώση καταγράφεται στους βασικούς δείκτες του αμερικανικού χρηματιστηρίου καθώς οι ελπίδες για μείωση των επιτοκίων υποχώρησαν μπροστά σε ανησυχίες για επιβράδυνση της οικονομίας, μετά τα ασθενέστερα των αναμενόμενων στοιχεία για την απασχόληση τον Αύγουστο.

Ο S&P 500 μειώνεται κατά 0,44%, στις 6.473,79 μονάδες, ο Nasdaq κατά 0,19% στις 21.667,622 μονάδες και ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχωρεί κατά 0,50% στις 45.393,84 μονάδες.

Η έκθεση για την απασχόληση του Αυγούστου έδειξε ότι η οικονομία των ΗΠΑ πρόσθεσε 22.000 θέσεις εργασίας, σύμφωνα με την Υπηρεσία Στατιστικών Εργασίας. Αυτό είναι χαμηλότερο από τις 75.000 που ανέμεναν οι οικονομολόγοι σε δημοσκόπηση του Dow Jones. Το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε στο 4,3%, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις.

Οι επενδυτές ελπίζουν ότι η ένδειξη θα στηρίξει την υπόθεση της Fed για αναμενόμενη μείωση επιτοκίων στη συνεδρίαση πολιτικής του Σεπτεμβρίου. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των funds της Fed υποδηλώνουν πιθανή μείωση ενός τετάρτου της ποσοστιαίας μονάδας στις 17 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch του CME Group.

Μετά τα στοιχεία μισθοδοσίας, οι traders έθεσαν σε εφαρμογή πιθανότητα μείωσης μισής μονάδας για τα μέσα του μήνα, από μηδενική πιθανότητα την προηγούμενη μέρα.

«Η βραδύτερη αύξηση των θέσεων εργασίας, σε συνδυασμό με την αύξηση της ανεργίας και τη συγκράτηση των μισθών, δείχνει ότι ο ρυθμός θετικής αλλαγής στην αγορά εργασίας έχει επιβραδυνθεί σημαντικά», δήλωσε ο Jamie Cox, διευθύνων σύμβουλος της Harris Financial Group.

Η JPMorgan και η Wells Fargo επιτάχυναν την αρνητική αντιστροφή λόγω φόβων ότι η επιβράδυνση της οικονομίας μπορεί να πλήξει την αύξηση των δανείων. Οι βιομηχανικές εταιρείες Boeing και GE Aerospace δέχτηκαν επίσης πλήγμα από τις ανησυχίες για την οικονομία.

Ωστόσο, η Broadcom σημείωσε εξαιρετική απόδοση, με άνοδο 10% μετά τα τελευταία τριμηνιαία αποτελέσματα που ξεπέρασαν τις προσδοκίες της Wall Street. Ο διευθύνων σύμβουλος Hock Tan ανακοίνωσε παραγγελίες προσαρμοσμένων τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης ύψους 10 δισ. δολαρίων από νέο πελάτη.

Η Nvidia υποχώρησε κατά 2%, καθώς η ισχυρή απόδοση της Broadcom ενδέχεται να σηματοδοτεί αυξανόμενο ανταγωνισμό στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης. Άλλα προϊόντα ΤΝ που αντιμετωπίζουν πίεση παρουσίασαν επίσης πτώση 2%.