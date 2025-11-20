Αρνητικά πρόσημα καταγράφουν οι βασικοί δείκτες στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, καθώς η άνοδος, που προκλήθηκε στο σύνολο της αμερικανικής αγοράς από τα εντυπωσιακά αποτελέσματα της Nvidia, έχασε τη δυναμική της και οι επενδυτές έχασαν την ελπίδα ότι η Fed θα μειώσει ξανά τα επιτόκια τον Δεκέμβριο.

Ο δείκτης Dow Jones σημείωσε πτώση κατά 0,84% στις 45.752,26 μονάδες, ενώ και ο S&P 500 παρέμεινε σε αρνητικό έδαφος, σημειώνοντας απώλειες της τάξης του 1,56% και διαμορφούμενος στις 6.538,76 μονάδες. Σημαντικές απώλειες και για τον Nasdaq, στο -2,16% και τις 22.078,48 μονάδες.

Οι μετοχές της Nvidia έπεσαν σε αρνητικό έδαφος, σύροντας μαζί τους και την αγορά. Η μετοχή σημείωσε άνοδο έως και 5% μετά την ανακοίνωση των πολυαναμενόμενων τριμηνιαίων αποτελεσμάτων της εταιρείας κατασκευής μικροεπεξεργαστών, τα οποία ξεπέρασαν τις προσδοκίες της Wall Street για τα κέρδη και τα έσοδα. Η εταιρεία που επηρεάζει την αγορά έδωσε επίσης μια ισχυρότερη από το αναμενόμενο πρόβλεψη για τις πωλήσεις του τέταρτου τριμήνου, με τον CEO Jensen Huang να δηλώνει ότι η ζήτηση για τα τσιπ Blackwell της τρέχουσας γενιάς είναι «εκτός κλίμακας». Επίσης, απέρριψε την ιδέα μιας φούσκας τεχνητής νοημοσύνης.

Ωστόσο, τα εξαιρετικά αποτελέσματα δεν ήταν αρκετά για να διατηρήσουν τη μετοχή ή την αγορά σε υψηλά επίπεδα, με τις ανησυχίες να κυριαρχούν σχετικά με τις αποτιμήσεις των μετοχών Τεχνητής Νοημοσύνης, ειδικά αν η Fed δεν μειώσει τα επιτόκια.

Η Oracle και η AMD ήταν από τις πρώτες εταιρείες AI που έπεσαν στο «κόκκινο» κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Η Nvidia ακολούθησε και έκλεισε με πτώση κοντά στο 1%.

Η έκθεση για την απασχόληση του Σεπτεμβρίου, η οποία καθυστέρησε λόγω του shutdown, έδειξε ότι η οικονομία πρόσθεσε 119.000 θέσεις εργασίας, ξεπερνώντας τις προσδοκίες. Μετά τα στοιχεία, οι τελευταίες συναλλαγές μελλοντικών συμβολαίων της Fed έδειξαν λιγότερο από 40% πιθανότητα ότι η κεντρική τράπεζα θα προχωρήσει σε τρίτη μείωση των επιτοκίων φέτος τον επόμενο μήνα.

«Η φούσκα της Nvidia σβήνει λόγω της μειωμένης πιθανότητας μείωσης των επιτοκίων τον Δεκέμβριο», δήλωσε ο Jeff Kilburg της KKM Financial. «Οι αγορές περίμεναν μείωση τον Δεκέμβριο, αλλά η κατάσταση φαίνεται να έχει αλλάξει».

Η στροφή της Πέμπτης βασίζεται σε έναν σχετικά αδύναμο μήνα για τις συναλλαγές και τις αγορές Tεχνητής Nοημοσύνης, καθώς οι επενδυτές πραγματοποίησαν κέρδη μετά από ένα τόσο ισχυρό έτος. Η Nvidia είναι σε καλό δρόμο να κλείσει τον Νοέμβριο με πτώση άνω του 8%, σημειώνοντας τον χειρότερο μήνα από τον Μάρτιο.

Από την άλλη πλευρά, οι μετοχές της Walmart αυξήθηκαν κατά 6% την Πέμπτη, αφού η εταιρεία λιανικής ανακοίνωσε πωλήσεις και έσοδα υψηλότερα από τα αναμενόμενα για το τρίτο τρίμηνο του οικονομικού έτους, εν μέρει λόγω της ανάπτυξης της δραστηριότητας ηλεκτρονικού εμπορίου. Η κίνηση της Walmart — που θεωρείται σταθερή μετοχή σε οποιαδήποτε οικονομία — οφειλόταν εν μέρει στην συνεχιζόμενη μετατόπιση από τις υψηλότερης αξίας τεχνολογικές εταιρείες προς εταιρείες με αμυντικό προσανατολισμό.