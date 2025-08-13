Άνοδος στις ασιατικές αγορές με φόντο τις προσδοκίες για μείωση επιτοκίων από τη Fed

Ο δείκτης Nikkei 225 στην Ιαπωνία σημείωσε νέο ρεκόρ, καθώς οι ασιατικές αγορές κινούνται ακολουθώντας τα κέρδη της Wall Street και τις προσδοκίες για μείωση επιτοκίων από τη Fed.

Στο πλαίσιο αυτό ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei ενισχύθηκε κατά 1.30% στις 43.274, 67 μονάδες, ο κινεζικός Hang Seng κατά 2.46% στις 25.588,78 μονάδες και ο έτερος κινεζικός δείκτης της Shanghai κατά 0.48% στις 3. 683,46 μονάδες. Αντίθετα, ο δείκτης S&P/ASX 200 έκλεισε με απώλειες 0.60%, στις 8.827,10 μονάδες.

Η κορυφαία εταιρεία των κινεζικών δεικτών ήταν η Tencent Music Entertainment, η οποία κατέγραψε άνοδο άνω του 14%, ενώ άλλες μετοχές που ξεχώρισαν ήταν η Sunny Optical Technology Group, με άνοδο άνω του 5% και η Alibaba, η οποία ενισχύθηκε κατά 4,46%.

Μεταξύ των μετοχών που ξεχώρισαν, στον δείκτη Nikkei ήταν η Yokohama Rubber που κατέγραψε κέρδη 10%, η Renesas Electronics που σημείωσε άνοδο άνω του 7% και η Tokyo Electric Power Company Holdings που ενισχύθηκε κατά 5,26%.

Οι αναλυτές της Fitch Solutions επισήμαναν ότι «η πρόσφατη άνοδος των ιαπωνικών περιουσιακών στοιχείων αντικατοπτρίζει τα θετικά μέτρα της κυβέρνησης για την ενίσχυση των κεφαλαιαγορών και τη βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης, ιδίως όσον αφορά την ευαισθησία των εταιρειών στις αξίες των μετοχών».

Η ερευνητική εταιρεία τόνισε επίσης ότι, εφόσον το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα συνεχίσει την πολιτική του υπέρ της διεύρυνσης της εγχώριας αγοράς σε ξένες επενδύσεις και την προσέλκυση περισσότερων ξένων εργαζομένων, «η προσπάθεια αντιμετώπισης του αποπληθωρισμού θα συνεχίσει να προοδεύει».