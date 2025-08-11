Άνοδος στις ασιατικές αγορές με το βλέμμα στραμμένο σε δασμούς και Ουκρανία

Οι αγορές της Ασίας κινούνται ανοδικά τη Δευτέρα, καθώς οι επενδυτές έχουν στραμμένη την προσοχή τους στις εξελίξεις τόσο στο θέμα επιβολής των δασμών από τον Τραμπ, όσο και στις διπλωματικές διεργασίες για την επίλυση του ουκρανικού ζητήματος με την προγραμματισμένη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τον Ρώσο πρόεδρο στην Αλάσκα την ερχόμενη Παρασκευή.

Στο πλαίσιο αυτό ο δείκτης S&P/ASX 200 ενισχύεται κατά 0.31% στις 8.834,70 μονάδες, ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei κατά 1.85% στις 41.820,48 μονάδες, ενώ στο ίδιο φόντο ο κινεζικός δείκτης Hang Seng ενισχύεται κατά 0.11% στις 24.885,64 και ο έτερος κινεζικός δείκτης της Shanghai κατά 0.31% στις 3.646,47 μονάδες.

Η αγορά προεξοφλεί ότι η Κεντρική Τράπεζα της Αυστραλίας (Reserve Bank of Australia) θα προχωρήσει σε μείωση του βασικού επιτοκίου κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση της 12ης Αυγούστου. Η εκτίμηση αυτή έρχεται έπειτα από την απρόσμενη απόφαση του Ιουλίου να διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα, κίνηση που αιφνιδίασε τους αναλυτές και τους επενδυτές.

Στο διεθνές περιβάλλον, η προσοχή των αγορών εστιάζεται σε δύο μέτωπα. Πρώτον, στους δασμούς ΗΠΑ - Κίνας, καθώς αύριο εκπνέει η εμπορική «ανακωχή» και μένει να διαπιστωθεί αν οι δύο πλευρές θα παρατείνουν τη συμφωνία περιορισμού των εκατέρωθεν δασμολογικών μέτρων.

Δεύτερον, στον εντατικό διπλωματικό διάλογο που βρίσκεται σε εξέλιξη ενόψει της συνάντησης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα, την Παρασκευή.

Η πιθανότητα συμφωνίας που θα οδηγήσει σε άρση ή χαλάρωση των κυρώσεων κατά του ρωσικού πετρελαίου, οι οποίες έχουν περιορίσει την παγκόσμια προσφορά, τροφοδοτεί προσδοκίες για αλλαγές στην πορεία των τιμών. Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι στις 15 Αυγούστου θα συναντηθεί με τον Πούτιν στην Αλάσκα, με στόχο την εξεύρεση λύσης για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.