Άνοδος για τις ευρωαγορές παρά τις εντάσεις ΗΠΑ-Κίνας

Ανοδικά κινούνται οι ευρωαγορές στο άνοιγμα της Δευτέρας, με τους επενδυτές να παρακολουθούν στενά την εμπορική διαμάχη μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX σημειώνει άνοδο 0,44% στις 566,64 μονάδες. Ο DAX της Φρανκφούρτης κερδίζει 0,39% στις 24.361,5 μονάδες. Ο FTSE του Λονδίνου ενισχύεται κατά 0,14% στις 9.440,5 μονάδες. Ομοίως και CAC του Παρισιού κατά 0,49% στις 7.957,01 μονάδες, όπως και FTSE MIB στο Μιλάνο κατά 0,39% στις 42.212 μονάδες.

Η θετική αρχή της εβδομάδας έρχεται μετά από ένα αρνητικό κλείσιμο των περιφερειακών χρηματιστηρίων την περασμένη εβδομάδα, όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε την Κίνα με ένα νέο κύμα αυξήσεων των δασμών για να «αντιμετωπίσει οικονομικά» τους νέους ελέγχους στις εξαγωγές που επέβαλε η Κίνα στα ορυκτά σπάνιων γαιών.

Η Κίνα ελέγχει περίπου το 70% της παγκόσμιας προσφοράς ορυκτών σπάνιων γαιών, τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για τις βιομηχανίες υψηλής τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένων των αυτοκινήτων, της άμυνας και των ημιαγωγών.

Ωστόσο, ο Τραμπ φάνηκε να υπονοεί σε μια ανάρτηση στο Truth Social την Κυριακή ότι ενδέχεται να μην υλοποιήσει την απειλή του, αναφέροντας ότι οι εμπορικές σχέσεις με την Κίνα «θα είναι όλες εντάξει». Από την πλευρά της η Κίνα δήλωσε την Κυριακή ότι δεν φοβάται έναν εμπορικό πόλεμο με τις ΗΠΑ και ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου κατηγόρησε τις ΗΠΑ για υποκρισία.