Άνοδος για τις ευρωαγορές, με το βλέμμα των επενδυτών να στρέφεται στο Ουκρανικό

Ανοδικά κινούνται οι ευρωαγορές στο άνοιγμα της Πέμπτης, με τους επενδυτές να στρέφουν την προσοχή τους στην εξέλιξη των συζητήσεων για την επίτευξη ειρήνης στο Ουκρανικό.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX κερδίζει 0,36% στις 578,28 μονάδες. Ο DAX της Φρανκφούρτης κερδίζει 0,86% στις 23.885 μονάδες. Ο CAC στο Παρίσι σημειώνει άνοδο 0,43% στις 8.121,93 μονάδες. Αντίστοιχα, και στην Ιταλία ο FTSE MIB σημειώνει κέρδη 0,24% στις 43.484 μονάδες. Μονάχα ο FTSE στο Λονδίνο παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητος, καθώς παρουσιάζει οριακές απώλειες της τάξης του 0,06% στις 9.686,15 μονάδες.

Οι εταιρείες ενδυμάτων σημείωσαν ισχυρά κέρδη την Τετάρτη. Η μητρική εταιρεία της Zara, Inditex, ηγήθηκε του δείκτη αναφοράς μετά την ανακοίνωση των ισχυρών αποτελεσμάτων εννέα μηνών, κλείνοντας τη συνεδρίαση με άνοδο 10% και επεκτείνοντας τα κέρδη της την Πέμπτη, καθώς σημείωσε άνοδο 0,2%. Από την άλλη, Η Hugo Boss, έχασε 10% στην προηγούμενη συνεδρίαση μετά τη μείωση των προβλέψεών της.

Σε ό,τι αφορά τις αυτοκινητοβιομηχανίες, η Volvo Cars ανακοίνωσε την Τετάρτη πτώση 10% στις πωλήσεις του Νοεμβρίου σε ετήσια βάση. Πούλησε 60.244 αυτοκίνητα τον Νοέμβριο και σημείωσε αύξηση μόνο στα πλήρως ηλεκτρικά μοντέλα της, κάτι που ο εμπορικός διευθυντής Erik Severinson χαρακτήρισε «ενθαρρυντικό», παρά το γεγονός ότι οι πωλήσεις στις ΗΠΑ παρέμειναν «συγκρατημένες» μετά τη σταδιακή κατάργηση των φορολογικών ελαφρύνσεων για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Οι μετοχές της Stellantis, ιδιοκτήτριας της Jeep, σημείωσαν άνοδο 0,4%, ενισχύοντας περαιτέρω τα κέρδη της προηγούμενης συνεδρίασης, μετά την αναβάθμιση της μετοχής σε «Buy» από την ελβετική επενδυτική τράπεζα UBS και τη σύσταση προς τους επενδυτές να στοιχηματίσουν στην «αμερικανική επιστροφή» της εταιρείας. Η UBS δήλωσε ότι αναμένει η Stellantis να ανακτήσει μερίδιο αγοράς κατά περίπου 120 μονάδες βάσης σε ετήσια βάση το 2026, προσθέτοντας ότι η αυτοκινητοβιομηχανία θα λάβει επίσης ώθηση από τη χαλάρωση των προτύπων εκπομπών ρύπων στις ΗΠΑ και τα εσωτερικά μέτρα μείωσης του κόστους.

Την ίδια στιγμή, οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας συνεχίζονται, καθώς ο Rustem Umerov, επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της Ουκρανίας, αναμένεται να συναντηθεί με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Steve Witkoff για συνομιλίες στο Μαϊάμι την Πέμπτη. Αυτό έρχεται μετά την αποτυχία των συζητήσεων μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ να επιτύχουν σημαντική πρόοδο την Τρίτη.

Στον τομέα των συναλλαγματικών ισοτιμιών, το ευρώ έφτασε την Τετάρτη στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων επτά εβδομάδων έναντι του δολαρίου, στα 1,167, καθώς το δολάριο συνεχίζει να υποτιμάται παρά τη σχετική σταθεροποίησή του κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Σήμερα δημοσιεύονται μερικά ακόμη στοιχεία, όπως ο δείκτης PMI για τον κατασκευαστικό κλάδο της HCOB στην Ευρώπη, οι λιανικές πωλήσεις και οι πωλήσεις αυτοκινήτων στο Ηνωμένο Βασίλειο.