Άνοδο για τις ασιατικές αγορές ακολουθώντας τα κέρδη της Wall Street - Προσδοκίες για μείωση επιτοκίων από τη Fed

Οι ασιατικές αγορές έκλεισαν με άνοδο την Τετάρτη, ακολουθώντας τα κέρδη της Wall Street με την ελπίδα ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) θα μπορούσε να μειώσει τα βασικά επιτόκια τον Δεκέμβριο.

Ο βασικός δείκτης Nikkei 225 της Ιαπωνίας εκτινάχθηκε κατά 1,85% κλείνοντας στις 49.559,07 μονάδες, με επικεφαλής τους κλάδους κοινής ωφέλειας, ακινήτων και χρηματοοικονομικών. Μεταξύ των κορυφαίων κινήσεων στον δείκτη ήταν η εταιρεία εκτυπώσεων Toppan Holdings, η οποία ενισχύθηκε 6,27%, και η τεχνολογική επενδυτική εταιρεία SoftBank Group, που ανέβηκε 5,65%, σύμφωνα με το CNBC.

Ο κορεατικός δείκτης Kospi ενισχύθηκε κατά 2,67% κλείνοντας στις 3.960,87 μονάδες, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq ανέβηκε κατά 2,49% στις 877,32 μονάδες. Ο δείκτης Topix έκλεισε σχεδόν στο 2% στις 3.355,5 μονάδες.

Οι προσδοκίες ενισχύθηκαν μετά από δημοσίευμα του Bloomberg ότι ο διευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου του Λευκού Οίκου, Κέβιν Χάσετ, θεωρείται ο επικρατέστερος για να γίνει ο επόμενος πρόεδρος της Fed. Οι επενδυτές βλέπουν τον Χάσετ ως κάποιον που πιθανότατα θα πιέσει την κεντρική τράπεζα προς ένα περιβάλλον χαμηλότερων επιτοκίων, το οποίο προτιμά ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ είπε στο CNBC την Τρίτη ότι υπάρχει «πολύ καλή πιθανότητα» ο Τραμπ να ονομάσει νέο πρόεδρο της Fed πριν από τα Χριστούγεννα.

Οι αγορές αποτιμούν πιθανότητα άνω του 84% ότι η Fed θα μειώσει τα επιτόκια τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch. Ο πρόεδρος της Fed Νέας Υόρκης, Τζον Γουίλιαμς, είπε επίσης την Παρασκευή ότι υπάρχει περιθώριο για μείωση επιτοκίων «στο άμεσο μέλλον».

Οι ιαπωνικές τεχνολογικές μετοχές ανέβηκαν για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση, με τον προμηθευτή εξοπλισμού δοκιμών ημιαγωγών Advantest να αυξάνεται κατά 2% και την Tokyo Electron κατά 0,23%. Οι Lasertec και η Renesas Electronics ενισχύθηκαν κατά 0,51% και 3,15% αντίστοιχα.

Ωστόσο, οι μετοχές της Kioxia κατρακύλησαν κατά 14,89%, αφού το Nikkei ανέφερε αργά τη Δευτέρα ότι η αμερικανική εταιρεία private equity Bain Capital σχεδιάζει να πουλήσει μετοχές της ιαπωνικής κατασκευάστριας μνημών αξίας περίπου 350 δισ. γιεν (2,24 δισ. δολάρια). Η συναλλαγή θα μειώσει το μερίδιο της Bain στην Kioxia στο 44% από 51%.

Ο ιαπωνικός προμηθευτής της Apple ανακοίνωσε αποτελέσματα δεύτερου τριμήνου και προβλέψεις που υστέρησαν των εκτιμήσεων μετά το κλείσιμο της αγοράς στις 13 Νοεμβρίου. Την επόμενη ημέρα οι μετοχές της εταιρείας κατέρρευσαν κατά 23,03%.

Οι μετοχές της Lotte Corp — ενός από τους μεγαλύτερους ομίλους chaebol της χώρας — περιόρισαν τις απώλειές τους και έκλεισαν με πτώση 6,09% μετά την ανακοίνωση την Τετάρτη για σχέδιο διάσπασης και συγχώνευσης της Lotte Chemical με τη HD Hyundai Chemical. Η Lotte Corp ήταν από τους μεγαλύτερους χαμένους στον δείκτη Kospi.

Ακόμη, ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ σημείωσε άνοδο 0,38%, ενώ ο κινεζικός CSI 300 κέρδισε 0,61% κλείνοντας στις 4.517,63 μονάδες.

Οι μετοχές της Alibaba Group που είναι εισηγμένες στο Χονγκ Κονγκ υποχώρησαν 1,27%, αφού η έκθεση του δεύτερου οικονομικού τριμήνου έδειξε ότι το προσαρμοσμένο EBITA — μέτρο κερδοφορίας που παρακολουθούν στενά οι αναλυτές — μειώθηκε 78% σε ετήσια βάση, λόγω της μονάδας ταχυεμπορίου της εταιρείας. Τα έσοδα, ωστόσο, ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις.

Ο δείκτης Taiex της Ταϊβάν ενισχύθηκε κατά 1,85% στις 27.409,54 μονάδες, με τις μετοχές της Hon Hai Precision Industry — γνωστής και ως Foxconn — να ανεβαίνουν 3,65%.

Ο προμηθευτής της Nvidia δήλωσε ότι η Οικονομική Αναπτυξιακή Εταιρεία του Ουισκόνσιν ενέκρινε τροποποίηση σύμβασης που παρέχει έως και 16 εκατ. δολάρια σε πρόσθετα φορολογικά κίνητρα για επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας στην κομητεία Ρασίν και πρόσθετη επένδυση 569 εκατ. δολαρίων.

Οι δείκτες Nifty 50 και BSE Sensex της Ινδίας ανέβηκαν κατά πάνω από 1%, μετά από τρεις συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις.

Οι μετοχές της Bharti Airtel υποχώρησαν κατά 2,2% μετά από αναφορές ότι ο βασικός μέτοχος, η Indian Continent Investment — εταιρεία υπό την ηγεσία του δισεκατομμυριούχου Σουνίλ Μιταλ — σχεδιάζει να πουλήσει 34,3 εκατομμύρια μετοχές της σε μαζικές συναλλαγές αξίας τουλάχιστον 806 εκατ. δολαρίων.