Ανοδικά κινούνται οι ευρωαγορές, καθώς η αισιοδοξία στη Wall Street αυξάνεται

Οι ευρωπαϊκές αγορές άνοιξαν με άνοδο την Παρασκευή, καθώς η προηγούμενη συνεδρίαση των ΗΠΑ, που έσπασε κάθε ρεκόρ, ενίσχυσε το κλίμα αισιοδοξίας.

Συγκεκριμένα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει άνοδο 0,47% στις 584,08 μονάδες. Ο DAX του Χρηματιστηρίου της Φρανκφούρτης κερδίζει 0,65% στις 24.436,4 μονάδες. Ο FTSE του Λονδίνου σημειώνει κέρδη της τάξης του 0,49% στις 9.750,55 μονάδες. Ο CAC του Παρισιού σημειώνει άνοδο 0,68% στις 8.140,49 μονάδες. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο κερδίζει 0,58% στις 43.957 μονάδες.

Οι παγκόσμιοι επενδυτές θα παρακολουθήσουν τις τελευταίες εξελίξεις μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας την Παρασκευή, εν μέσω προειδοποιήσεων του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούττε, ότι η Ευρώπη πρέπει να είναι προετοιμασμένη για πόλεμο.

«Η Ρωσία έφερε τον πόλεμο πίσω στην Ευρώπη και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για έναν πόλεμο της κλίμακας που βίωσαν οι παππούδες και οι προπάπποι μας», δήλωσε.

Αυτό συμβαίνει καθώς η κεντρική τράπεζα της Ρωσίας δήλωσε ότι το σχέδιο της Ευρώπης να χρησιμοποιήσει τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για να βοηθήσει την Ουκρανία είναι παράνομο. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέλουν να συμφωνήσουν στην πρόταση την Παρασκευή.

Σχετικά με το θέμα της άμυνας, η νέα στρατηγική εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου τρόμαξε την Ευρώπη την περασμένη εβδομάδα, καθώς προειδοποίησε ότι η περιοχή αντιμετωπίζει τον κίνδυνο «εξάλειψης του πολιτισμού της» και αμφισβήτησε αν μπορεί να παραμείνει γεωπολιτικός εταίρος των ΗΠΑ.

Η οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου συρρικνώθηκε απροσδόκητα κατά τους τρεις μήνες έως τον Οκτώβριο, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή. Οι οικονομολόγοι είχαν προβλέψει 0% ανάπτυξη για την περίοδο αυτή.

Τα τελικά στοιχεία για τον πληθωρισμό αναμένεται επίσης να δημοσιευθούν σήμερα από τη Γερμανία, τη Γαλλία και την Ισπανία.

Η κεντρική τράπεζα της Ελβετίας άφησε τα επιτόκια αμετάβλητα στο 0% την Πέμπτη, επικαλούμενη τον πληθωρισμό που ήταν ελαφρώς χαμηλότερος από τον αναμενόμενο.

Το ευρώ έφτασε στο υψηλότερο σημείο του έναντι του δολαρίου από τις 3 Οκτωβρίου, στα 1,1738 δολάρια την Πέμπτη, καθώς το αμερικανικό νόμισμα συνεχίζει να υποτιμάται.