Ανοδικά κινούνται οι ευρωαγορές εν αναμονή της συνάντησης Τραμπ-Πούτιν

Την ανοδική τους πορεία συνέχιζαν οι ευρωαγορές στο άνοιγμα της Παρασκευής, την ώρα που οι επενδυτές αναμένουν νέα από τη συνάντηση μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου ομολόγου του Βλαντιμίρ Πούτιν για να συζητήσουν μια πιθανή εκεχειρία στην Ουκρανία.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 κέρδιζε 0,37% στις 555,93 μονάδες. Ο DAX της Φρανκφούρτης κέρδιζε 0,54% στις 24.499,04 μονάδες. Ομοίως και ο CAC κατά 0,76% στις 7.930,05 μονάδες. Ο FTSE 100 στο Λονδίνο έμενε αμετάβλητος με οριακές απώλειες 0,01% στις 9.176,65 μονάδες.

Η συνάντηση στην Αλάσκα στο επίκεντρο

Ο Τραμπ και ο Πούτιν πρόκειται να πραγματοποιήσουν συνομιλίες στην Αλάσκα το βράδυ της Παρασκευής προκειμένου να προσπαθήσουν να διαπραγματευτούν το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία. Αυτή θα είναι η πρώτη συνάντησή τους μετά την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Η σύγκρουση στην Ουκρανία μαίνεται για πάνω από τρία χρόνια και έχει διαταράξει σοβαρά την παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού, με αποτέλεσμα την αύξηση των τιμών των εμπορευμάτων και τις συναφείς δύσκολες οικονομικές συνέπειες.